Умер трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов

Ушел из жизни заслуженный артист России, композитор и трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов. Он скончался на 79-м году жизни после трехлетней борьбы с онкологией.
«79-летний джазовый музыкант скончался сегодня у себя в доме в Подмосковье в окружении родных. Там он жил в последнее время», — пишет Shot.
Парфенов присоединился к известной российской группе «АукцЫон» в 2011 году и был ее неотъемлемой частью в течение многих лет. За годы своего существования «АукцЫон» завоевала любовь и признание не только в пределах СССР, но и за его границами. Группа активно гастролировала по всему миру.
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