Умер трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов

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Юрий Парфенов скончался на 79-м году жизни
Юрий Парфенов скончался на 79-м году жизни Фото:

Ушел из жизни заслуженный артист России, композитор и трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов. Он скончался на 79-м году жизни после трехлетней борьбы с онкологией.

«79-летний джазовый музыкант скончался сегодня у себя в доме в Подмосковье в окружении родных. Там он жил в последнее время», — пишет Shot.

Парфенов присоединился к известной российской группе «АукцЫон» в 2011 году и был ее неотъемлемой частью в течение многих лет. За годы своего существования «АукцЫон» завоевала любовь и признание не только в пределах СССР, но и за его границами. Группа активно гастролировала по всему миру.

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Ушел из жизни заслуженный артист России, композитор и трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов. Он скончался на 79-м году жизни после трехлетней борьбы с онкологией. «79-летний джазовый музыкант скончался сегодня у себя в доме в Подмосковье в окружении родных. Там он жил в последнее время», — пишет Shot. Парфенов присоединился к известной российской группе «АукцЫон» в 2011 году и был ее неотъемлемой частью в течение многих лет. За годы своего существования «АукцЫон» завоевала любовь и признание не только в пределах СССР, но и за его границами. Группа активно гастролировала по всему миру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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