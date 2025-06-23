Новосибирский фотограф запечатлел протуберанец, равный по диаметру 60 планетам Земля

Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков зафиксировал на свою камеру редкое космическое событие — огромный солнечный протуберанец. По словам Полякова, размеры этого астрономического феномена могут сопоставляться с шестьюдесятью Землями, выстроенными в линию.
«Это нормальный процесс, плазма висит в магнитном поле, из-за того, что она чуть холодней „поверхности“, она выглядит темной», — объяснил фотограф. Своим наблюдением Поляков поделился на странице в соцсети «Вконтакте».
Протуберанцы представляют собой мощные потоки раскаленной плазмы, исходящие из поверхности Солнца и удерживаемые его магнитным полем. Они могут формировать яркие арки, заметные над солнечной поверхностью, и иногда их можно наблюдать с Земли при помощи специализированного оборудования.
Для получения этих впечатляющих изображений астрофотограф использовал телескоп с солнечным фильтром, благодаря которому удалось четко зафиксировать восходящие плазменные потоки. Столь масштабные протуберанцы являются довольно редким явлением для астрофотографии, поскольку они могут держаться от нескольких дней до нескольких месяцев, но такие массивные формации встречаются нечасто.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.