Следователи нашли виновных в гибели рабочего на стройке элитного дома в Перми

Вина в гибели монтажника на стройке элитного дома «Строганов» в Перми лежит на бригадире и прорабе. Уголовное дело, возбужденное в отношении них, завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следкома по Прикамью.
«Уголовное дело в отношении бригадира и прораба строительной организации, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) направлено в суд для рассмотрения по существу», — указывает пресс-служба ведомства. По версии следствия, бригадир, ответственный за выполнение работ на высоте, в момент трагедии не находился на рабочем месте. При этом он никому не передал исполнение своих обязанностей. В свою очередь прораб, зная об отсутствии на рабочем месте бригадира, не принял на себя его обязанности. Он также не назначил ответственного за безопасное выполнение работ на высоте.
URA.RU писало, что 8 февраля 2025 года один из монтажников выполнял работы на высоте четвертого этажа на стройке ЖК «Строганов». Он сорвался с опалубки на бетонное перекрытие. Рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.
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