Глава Росатома: США перешли опасную грань, до катастрофы остались считанные шаги

По словам генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, Соединенные Штаты нанесли удар по доверию в глобальном атомном сообществе. Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся напряжений в международных отношениях, связанных с атомной безопасностью.
«Перейдена очень опасная грань, остаются считанные шаги до катастрофических решений», — отметил он, добавив, что президент Российской Федерации активно работает над решением этой проблемы. Видео с Лихачевым публикует в своем telegram-канале журналист Павел Зарубин. По его словам, большинство лидеров и граждан мира поддерживают мирное использование атомной энергии и стремятся избежать любых угроз, связанных с ядерными объектами.
На заседании Управляющего совета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), консенсуса достичь не удалось. Присутствующие выразили противоположные мнения, что, по мнению главы Росатома, представляет значительный риск. Региональные эскалации теперь могут не учитывать ядерный фактор, что переводит ситуацию на опасно новый уровень.
«В моем понимании нанесен удар по некому доверию, которое было в мировой атомной семье. Как бы ни складывались последние годы сложно, украинская повестка, иранская повестка, ближневосточная повестка, северокорейская повестка, все-таки было единое мнение в мировой атомной семье, что удары по атомным объектам недопустимы. И вот этот консенсус, если хотите, он был разрушен», — подчеркнул Лихачев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.