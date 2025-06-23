Польша обиделась на Украину из-за заявлений о покушении на Зеленского

Представитель МВД Польши Дариуш Александрович сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) не проводила согласования с польской стороной перед публикацией заявления о расследовании планировавшегося покушения на президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Жешув. Об этом он заявил в ходе брифинга.
«Польские службы взаимодействуют с украинскими, специфика работы в том, что об этом не говорится вслух, в СМИ. Мы не согласовывали с СБУ, что такое заявление выйдет в свет», — отметил Александрович, сообщает ТАСС. Он также добавил, что информация о задержании подозреваемого была предоставлена польскими службами в 2024 году.
Ранее глава СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщал о предотвращении покушения на Владимира Зеленского в аэропорту Жешув, к которому, по данным украинской стороны, был причастен завербованный военный пенсионер из Польши. Тогда отмечалось, что операция по задержанию подозреваемого проводилась совместно польскими и украинскими спецслужбами, а целью злоумышленника было физическое устранение президента Украины.
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