Польша обиделась на Украину из-за заявлений о покушении на Зеленского

МВД Польши: СБУ не согласовала заявление о покушении на Зеленского
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Польша отметила специфику работы с СБУ
Польша отметила специфику работы с СБУ Фото:

Представитель МВД Польши Дариуш Александрович сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) не проводила согласования с польской стороной перед публикацией заявления о расследовании планировавшегося покушения на президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Жешув. Об этом он заявил в ходе брифинга.

«Польские службы взаимодействуют с украинскими, специфика работы в том, что об этом не говорится вслух, в СМИ. Мы не согласовывали с СБУ, что такое заявление выйдет в свет», — отметил Александрович, сообщает ТАСС. Он также добавил, что информация о задержании подозреваемого была предоставлена польскими службами в 2024 году.

Ранее глава СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщал о предотвращении покушения на Владимира Зеленского в аэропорту Жешув, к которому, по данным украинской стороны, был причастен завербованный военный пенсионер из Польши. Тогда отмечалось, что операция по задержанию подозреваемого проводилась совместно польскими и украинскими спецслужбами, а целью злоумышленника было физическое устранение президента Украины.

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Представитель МВД Польши Дариуш Александрович сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) не проводила согласования с польской стороной перед публикацией заявления о расследовании планировавшегося покушения на президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Жешув. Об этом он заявил в ходе брифинга. «Польские службы взаимодействуют с украинскими, специфика работы в том, что об этом не говорится вслух, в СМИ. Мы не согласовывали с СБУ, что такое заявление выйдет в свет», — отметил Александрович, сообщает ТАСС. Он также добавил, что информация о задержании подозреваемого была предоставлена польскими службами в 2024 году. Ранее глава СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщал о предотвращении покушения на Владимира Зеленского в аэропорту Жешув, к которому, по данным украинской стороны, был причастен завербованный военный пенсионер из Польши. Тогда отмечалось, что операция по задержанию подозреваемого проводилась совместно польскими и украинскими спецслужбами, а целью злоумышленника было физическое устранение президента Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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