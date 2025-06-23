Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву

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Средства ПВО уничтожили БПЛА, который летел на Москву
Средства ПВО уничтожили БПЛА, который летел на Москву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силы российского ПВО сбили украинский дрон, который летел на Москву. Об этом он сообщил в соцсетях.

«ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале. Ранее жители подмосковного Домодедово сообщили как минимум о шести громких звуках, напоминавших взрывы, передает telegram-канал «Осторожно, Москва».

Это не первая попытка атаки беспилотников на столицу: несколько дней назад средства ПВО уже отражали атаку двух дронов на Москву, после чего специалисты экстренных служб продолжали работу на местах падения обломков. Тогда в результате происшествия никто не пострадал.

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силы российского ПВО сбили украинский дрон, который летел на Москву. Об этом он сообщил в соцсетях. «ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале. Ранее жители подмосковного Домодедово сообщили как минимум о шести громких звуках, напоминавших взрывы, передает telegram-канал «Осторожно, Москва». Это не первая попытка атаки беспилотников на столицу: несколько дней назад средства ПВО уже отражали атаку двух дронов на Москву, после чего специалисты экстренных служб продолжали работу на местах падения обломков. Тогда в результате происшествия никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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