Flightradar: ОАЭ и Бахрейн закрыли воздушное пространство

Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство для международных рейсов. Об этом сообщает портал Flightradar24.
«В результате закрытия воздушного пространства многие самолеты вынуждены разворачиваться», — сообщает сервис. Он фиксирует существенные изменения маршрутов гражданской авиации над регионом. Теперь пилоты вынуждены корректировать свои маршруты в обход территории двух государств.
Ранее на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке авиакомпании, включая Flydubai, уже отменяли десятки рейсов из России в Дубай, а перевозчики были вынуждены корректировать маршруты из-за закрытия воздушного пространства над Ираном и Израилем после авиаударов и эскалации конфликта между этими странами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.