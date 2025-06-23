Flightradar: ОАЭ и Бахрейн закрыли воздушное пространство

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Две страны Персидского залива закрыли воздушное пространство
Две страны Персидского залива закрыли воздушное пространство Фото:
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Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство для международных рейсов. Об этом сообщает портал Flightradar24.

«В результате закрытия воздушного пространства многие самолеты вынуждены разворачиваться», — сообщает сервис. Он фиксирует существенные изменения маршрутов гражданской авиации над регионом. Теперь пилоты вынуждены корректировать свои маршруты в обход территории двух государств.

Ранее на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке авиакомпании, включая Flydubai, уже отменяли десятки рейсов из России в Дубай, а перевозчики были вынуждены корректировать маршруты из-за закрытия воздушного пространства над Ираном и Израилем после авиаударов и эскалации конфликта между этими странами.

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Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство для международных рейсов. Об этом сообщает портал Flightradar24. «В результате закрытия воздушного пространства многие самолеты вынуждены разворачиваться», — сообщает сервис. Он фиксирует существенные изменения маршрутов гражданской авиации над регионом. Теперь пилоты вынуждены корректировать свои маршруты в обход территории двух государств. Ранее на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке авиакомпании, включая Flydubai, уже отменяли десятки рейсов из России в Дубай, а перевозчики были вынуждены корректировать маршруты из-за закрытия воздушного пространства над Ираном и Израилем после авиаударов и эскалации конфликта между этими странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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