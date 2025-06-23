23 июня 2025

Десятки рейсов на Ближний Восток перенаправлены в другие аэропорты

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Минимум 26 коммерческих рейсов были перенаправлены из-за закрытия воздушного пространства
Минимум 26 коммерческих рейсов были перенаправлены из-за закрытия воздушного пространства Фото:
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По меньшей мере 26 коммерческих рейсов, следовавших в Дубай (ОАЭ) и Доху (Катар), были перенаправлены из-за закрытия воздушного пространства в регионе Ближнего Востока. Об этом сообщает авиационная аналитическая компания Cirium, данные которой приводит CNN.

«Двадцать два рейса направлялись в Доху, а остальные направлялись в Дубай. Некоторые из рейсов были перенаправлены в другие аэропорты по маршруту, в то время как другие вернулись в аэропорт вылета. Двенадцать из перенаправленных рейсов в Доху выполнялись авиакомпанией Qatar Airways», — сказано в сообщении.

Отмечается, что закрытие воздушного пространства может затронуть и другие рейсы. В ближайшее время из Северной Америки на Ближний Восток запланированы 39 рейсов, а из Европы — 210. При сохранении ограничений они могут быть отменены.

Ранее стало известно, что количество ближневосточных стран, ограничивших полеты, выросло до шести. Массовые отмены и корректировки рейсов в страны Ближнего Востока уже затронули российские и зарубежные авиакомпании после эскалации конфликта в регионе, что привело к закрытию воздушного пространства над рядом государств. Позже авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что выполняет рейсы между Россией и ОАЭ по альтернативным маршрутам.

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По меньшей мере 26 коммерческих рейсов, следовавших в Дубай (ОАЭ) и Доху (Катар), были перенаправлены из-за закрытия воздушного пространства в регионе Ближнего Востока. Об этом сообщает авиационная аналитическая компания Cirium, данные которой приводит CNN. «Двадцать два рейса направлялись в Доху, а остальные направлялись в Дубай. Некоторые из рейсов были перенаправлены в другие аэропорты по маршруту, в то время как другие вернулись в аэропорт вылета. Двенадцать из перенаправленных рейсов в Доху выполнялись авиакомпанией Qatar Airways», — сказано в сообщении. Отмечается, что закрытие воздушного пространства может затронуть и другие рейсы. В ближайшее время из Северной Америки на Ближний Восток запланированы 39 рейсов, а из Европы — 210. При сохранении ограничений они могут быть отменены. Ранее стало известно, что количество ближневосточных стран, ограничивших полеты, выросло до шести. Массовые отмены и корректировки рейсов в страны Ближнего Востока уже затронули российские и зарубежные авиакомпании после эскалации конфликта в регионе, что привело к закрытию воздушного пространства над рядом государств. Позже авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что выполняет рейсы между Россией и ОАЭ по альтернативным маршрутам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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