Минспорта выразило соболезнования в связи с гибелью главы колледжа Архипова

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Расследование дела продолжается
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Министерство спорта Тульской области выразило соболезнования в связи с гибелью директора регионального колледжа олимпийского резерва Александра Архипова, который был найден застреленным вместе с адвокатом Евгением Аксеновым. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Это невосполнимая потеря для всего спортивного сообщества региона. Александр Архипов был настоящим профессионалом, преданным своему делу и развитию спортивного образования. Его вклад в подготовку молодых спортсменов и развитие олимпийского резерва трудно переоценить», — говорится в сообщении.

Тела Архипова и Аксенова были найдены с огнестрельными ранениями в автомобиле на трассе. Оба мужчины скончались на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело, поиск подозреваемых продолжается. 

По данным СМИ, убийство могло быть заказным. Подробности — в материале URA.RU.

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Министерство спорта Тульской области выразило соболезнования в связи с гибелью директора регионального колледжа олимпийского резерва Александра Архипова, который был найден застреленным вместе с адвокатом Евгением Аксеновым. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Это невосполнимая потеря для всего спортивного сообщества региона. Александр Архипов был настоящим профессионалом, преданным своему делу и развитию спортивного образования. Его вклад в подготовку молодых спортсменов и развитие олимпийского резерва трудно переоценить», — говорится в сообщении. Тела Архипова и Аксенова были найдены с огнестрельными ранениями в автомобиле на трассе. Оба мужчины скончались на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело, поиск подозреваемых продолжается.  По данным СМИ, убийство могло быть заказным. Подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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