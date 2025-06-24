Силы ПВО сбили летевший на Москву украинский дрон

Российские военные перехватили беспилотный летательный аппарат ВСУ, который приближался к Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится telegram-канале Собянина.
Ранее системы ПВО Минобороны уже перехватывали беспилотник, направлявшийся к Москве: тогда дрон был уничтожен в Троицком административном округе, а падение его обломков не привело к пострадавшим или повреждениям зданий. Подобные инциденты фиксируются не впервые.
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