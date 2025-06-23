Мизулина вступилась за уральскую школьницу, столкнувшуюся с нарушениями на ЕГЭ

В Екатеринбурге выпускница столкнулась с нарушениями со стороны организаторов ЕГЭ. При подаче аппеляции школьница столкнулась с давлением со стороны директора. На защиту девушки встала глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«В день ЕГЭ по обществознанию в городе была жара, из-за чего настежь были открыты окна и у девочки постоянно улетали бланки. Каждый раз она была вынуждена ждать, когда ее работу соберут и покажут в камеру (в соответствии с правилами). Это происходило, по ее словам, около 20 раз. Когда выпускница написала апелляцию, директор школы под давлением заставила ее переписать текст и скрыть ряд фактов нарушений со стороны организаторов», — рассказала Мизулина в своем telegram-канале.
На апелляционной комиссии выпускница не смогла отстоять свою правоту. Однако после обращения Мизулиной в Рособрнадзор, проверка все же подтвердила факт нарушений со стороны организаторов.
Выпускнице дали возможность повторно сдать экзамен в резервный день. Девушка сообщила, что в этот раз все прошло хорошо.
Ранее Екатерина Мизулина возложила цветы и зажгла свечу у Вечного огня в Екатеринбурге. Для этого она посетила Широкореченский мемориал.
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