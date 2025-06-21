21 июня 2025
20 июня 2025

Мизулина приняла участие во Всероссийской акции в Екатеринбурге. Видео

Екатерина Мизулина возложила цветы и зажгла свечу у Вечного огня в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Мизулина приехала в Екатеринбург 19 июня
Мизулина приехала в Екатеринбург 19 июня Фото:

Глава Лиги безопасного интернета приняла участие во Всероссийской акции «Свеча памяти». Для этого она посетила Широкореченский мемориал, где зажгла свечу в память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Перед вылетом из Екатеринбурга в Читу присоединилась к Всероссийской акции „Свеча памяти“. В память обо всех, кто пал жертвой в годы Великой Отечественной Войны, зажгла свечу на Широкореченском военно-мемориальном комплексе», — написала Мизулина.

Ранее стало известно, что Екатерина Мизулина неожиданно приехала в Екатеринбург. Целью визита стало участие во Встрече выпускников КВН. Глава Лиги безопасного интернета стала участником жюри. Прошлым летом Мизулина точно также приезжала в Екатеринбург, чтобы посетить это мероприятие.

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Глава Лиги безопасного интернета приняла участие во Всероссийской акции «Свеча памяти». Для этого она посетила Широкореченский мемориал, где зажгла свечу в память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Перед вылетом из Екатеринбурга в Читу присоединилась к Всероссийской акции „Свеча памяти“. В память обо всех, кто пал жертвой в годы Великой Отечественной Войны, зажгла свечу на Широкореченском военно-мемориальном комплексе», — написала Мизулина. Ранее стало известно, что Екатерина Мизулина неожиданно приехала в Екатеринбург. Целью визита стало участие во Встрече выпускников КВН. Глава Лиги безопасного интернета стала участником жюри. Прошлым летом Мизулина точно также приезжала в Екатеринбург, чтобы посетить это мероприятие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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