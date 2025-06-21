Глава Лиги безопасного интернета приняла участие во Всероссийской акции «Свеча памяти». Для этого она посетила Широкореченский мемориал, где зажгла свечу в память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом она написала в своем telegram-канале.
«Перед вылетом из Екатеринбурга в Читу присоединилась к Всероссийской акции „Свеча памяти“. В память обо всех, кто пал жертвой в годы Великой Отечественной Войны, зажгла свечу на Широкореченском военно-мемориальном комплексе», — написала Мизулина.
Ранее стало известно, что Екатерина Мизулина неожиданно приехала в Екатеринбург. Целью визита стало участие во Встрече выпускников КВН. Глава Лиги безопасного интернета стала участником жюри. Прошлым летом Мизулина точно также приезжала в Екатеринбург, чтобы посетить это мероприятие.
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