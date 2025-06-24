Вице-премьер Чернышенко анонсировал приятные новости для студентов

Чернышенко: правительство готово рассмотреть идею повышения стипендий студентов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Студентам поднимут стипендию до прожиточного минимума
Студентам поднимут стипендию до прожиточного минимума Фото:

Правительство России намерено рассмотреть возможность повышения стипендий студентов до уровня прожиточного минимума и работать в этом направлении. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Если говорить про какие-то планки, к чему нужно подтягиваться, то, наверное, нужно говорить про минимальный прожиточный минимум. Прожиточный минимум, да, то есть это некий необходимый уровень для поддержания комфортного уровня жизни. В разных регионах он разный, и, конечно, как некую планку, к которой нужно стремиться, мы будем рассматривать и над этим работать», — заявил зампред правительства в интервью РИА Новости.

По словам вице-премьера, сейчас в России более миллиона студентов получают стипендии в размере от трех до 15 тысяч рублей. В отдельных случаях выплаты достигают 20–30 тысяч рублей, что обусловлено поручениями президента и председателя правительства.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября студенты вузов и ссузов, являющиеся родственниками участников специальной военной операции, начнут получать ежемесячную стипендию, рассчитанную на основе норматива государственной социальной стипендии. Эта мера социальной поддержки предусмотрена проектом постановления правительства региона и направлена на дополнительную помощь семьям военнослужащих.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство России намерено рассмотреть возможность повышения стипендий студентов до уровня прожиточного минимума и работать в этом направлении. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Если говорить про какие-то планки, к чему нужно подтягиваться, то, наверное, нужно говорить про минимальный прожиточный минимум. Прожиточный минимум, да, то есть это некий необходимый уровень для поддержания комфортного уровня жизни. В разных регионах он разный, и, конечно, как некую планку, к которой нужно стремиться, мы будем рассматривать и над этим работать», — заявил зампред правительства в интервью РИА Новости. По словам вице-премьера, сейчас в России более миллиона студентов получают стипендии в размере от трех до 15 тысяч рублей. В отдельных случаях выплаты достигают 20–30 тысяч рублей, что обусловлено поручениями президента и председателя правительства. Ранее сообщалось, что с 1 сентября студенты вузов и ссузов, являющиеся родственниками участников специальной военной операции, начнут получать ежемесячную стипендию, рассчитанную на основе норматива государственной социальной стипендии. Эта мера социальной поддержки предусмотрена проектом постановления правительства региона и направлена на дополнительную помощь семьям военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...