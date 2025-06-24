В Красногорске пострадал человек в результате падения БПЛА

Губернатор Московской области: в Красногорске пострадал мужчина при падении БПЛА
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Мужчина пострадав в результате атаки БПЛА в Подмосковье
Мужчина пострадав в результате атаки БПЛА в Подмосковье Фото:
новость из сюжета
Беспилотник ВСУ упал на дом в Красногорске

В Красногорске в результате падения БПЛА на жилой дом пострадал 34-летний мужчина, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, у мужчины диагностированы осколочные ранения руки и ноги.

«В Красногорске пострадал один человек — 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги. Сейчас он находится в больнице, жизни ничего не угрожает», — сообщил Андрей Воробьев в своем telegram-канале. 

Ранее в Курске также пострадал человек в результате падения обломков беспилотника — 27-летнего мужчину с осколочными ранениями госпитализировали. Тогда были повреждены здание городской больницы и жилые дома, а система ПВО за вечер сбила не менее четырех дронов.

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В Красногорске в результате падения БПЛА на жилой дом пострадал 34-летний мужчина, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, у мужчины диагностированы осколочные ранения руки и ноги. «В Красногорске пострадал один человек — 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги. Сейчас он находится в больнице, жизни ничего не угрожает», — сообщил Андрей Воробьев в своем telegram-канале.  Ранее в Курске также пострадал человек в результате падения обломков беспилотника — 27-летнего мужчину с осколочными ранениями госпитализировали. Тогда были повреждены здание городской больницы и жилые дома, а система ПВО за вечер сбила не менее четырех дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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