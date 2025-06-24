ВСУ уничтожили сотни жилых домов в Брянской области

С начала спецоперации украинские военные уничтожили 504 жилых дома в приграничных районах Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Все, что касается ущерба: если вдруг дом уничтожен, а таких у нас сегодня 504 дома на приграничье, то есть мы пока с областного бюджета [выделяем деньги]. <...> Жители получают деньги и приобретают жилье. И в этом районе приобретают, и в других районах на территории Брянской области», — заявил Богомаз в ходе форума. Его слова передает РИА Новости. Граждане, которые пострадали от ударов ВСУ, получают от региональных властей по 84 тысячи рублей за один квадратный метр, уточнил губернатор.
Он напомнил, что в Брянской области шесть муниципальных образований непосредственно граничат с территорией Украины. Это Климовский, Стародубский, Погарский, Трубчевский, Суземский и Севский районы.
Приграничные районы Брянской области регулярно подвергаются атакам со стороны украинских беспилотников и артиллерии. Например, в мае 2025 года в результате ударов по населенным пунктам, включая Каменский Хутор и поселок Уборки, были ранены мирные жители. ВСУ также запускают дроны и по другим российским территориям.
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