ВСУ уничтожили сотни жилых домов в Брянской области

Богомаз: ВСУ уничтожили 504 жилых дома в брянском приграничье с начала СВО
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С начала СВО в Брянской области ВСУ разрушили более пятисот домов, уточнил Богомаз
С начала СВО в Брянской области ВСУ разрушили более пятисот домов, уточнил Богомаз Фото:

С начала спецоперации украинские военные уничтожили 504 жилых дома в приграничных районах Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Все, что касается ущерба: если вдруг дом уничтожен, а таких у нас сегодня 504 дома на приграничье, то есть мы пока с областного бюджета [выделяем деньги]. <...> Жители получают деньги и приобретают жилье. И в этом районе приобретают, и в других районах на территории Брянской области», — заявил Богомаз в ходе форума. Его слова передает РИА Новости. Граждане, которые пострадали от ударов ВСУ, получают от региональных властей по 84 тысячи рублей за один квадратный метр, уточнил губернатор. 

Он напомнил, что в Брянской области шесть муниципальных образований непосредственно граничат с территорией Украины. Это Климовский, Стародубский, Погарский, Трубчевский, Суземский и Севский районы. 

Приграничные районы Брянской области регулярно подвергаются атакам со стороны украинских беспилотников и артиллерии. Например, в мае 2025 года в результате ударов по населенным пунктам, включая Каменский Хутор и поселок Уборки, были ранены мирные жители. ВСУ также запускают дроны и по другим российским территориям. 

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С начала спецоперации украинские военные уничтожили 504 жилых дома в приграничных районах Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Все, что касается ущерба: если вдруг дом уничтожен, а таких у нас сегодня 504 дома на приграничье, то есть мы пока с областного бюджета [выделяем деньги]. <...> Жители получают деньги и приобретают жилье. И в этом районе приобретают, и в других районах на территории Брянской области», — заявил Богомаз в ходе форума. Его слова передает РИА Новости. Граждане, которые пострадали от ударов ВСУ, получают от региональных властей по 84 тысячи рублей за один квадратный метр, уточнил губернатор.  Он напомнил, что в Брянской области шесть муниципальных образований непосредственно граничат с территорией Украины. Это Климовский, Стародубский, Погарский, Трубчевский, Суземский и Севский районы.  Приграничные районы Брянской области регулярно подвергаются атакам со стороны украинских беспилотников и артиллерии. Например, в мае 2025 года в результате ударов по населенным пунктам, включая Каменский Хутор и поселок Уборки, были ранены мирные жители. ВСУ также запускают дроны и по другим российским территориям. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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