На челябинской трассе из-за ремонта моста ввели ограничения

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 24 июня ввели реверсивное движение из-за ремонта моста. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«На 1617 километре автодороги Москва — Челябинск между населенными пунктами город Усть-Катав и поселком Кропачево производятся дорожные работы по ремонту моста. Введено реверсивное движение», — говорится в сообщении ведомства.
Также в 10:00 дорожные работы начнутся на 1583 километре между городами Сим и Аша. Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом ограничений, выбирать альтернативные пути объезда, соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.
Ограничения на трассе М-5 в районе Усть-Катава действуют из-за плановых ремонтов мостов через реки Большой и Малый Бердяш. Они заключаются не только в введении реверса, но и в изменении разрешенной скорости движения.
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