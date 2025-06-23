23 июня 2025

На челябинской трассе из-за ремонта моста ввели ограничения

На трассе М-5 в Челябинской области ввели реверсивное движение
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения на трассе связаны с проведением ремонтов
Ограничения на трассе связаны с проведением ремонтов Фото:

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 24 июня ввели реверсивное движение из-за ремонта моста. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«На 1617 километре автодороги Москва — Челябинск между населенными пунктами город Усть-Катав и поселком Кропачево производятся дорожные работы по ремонту моста. Введено реверсивное движение», — говорится в сообщении ведомства.

Также в 10:00 дорожные работы начнутся на 1583 километре между городами Сим и Аша. Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом ограничений, выбирать альтернативные пути объезда, соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.

Ограничения на трассе М-5 в районе Усть-Катава действуют из-за плановых ремонтов мостов через реки Большой и Малый Бердяш. Они заключаются не только в введении реверса, но и в изменении разрешенной скорости движения.

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На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 24 июня ввели реверсивное движение из-за ремонта моста. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «На 1617 километре автодороги Москва — Челябинск между населенными пунктами город Усть-Катав и поселком Кропачево производятся дорожные работы по ремонту моста. Введено реверсивное движение», — говорится в сообщении ведомства. Также в 10:00 дорожные работы начнутся на 1583 километре между городами Сим и Аша. Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом ограничений, выбирать альтернативные пути объезда, соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге. Ограничения на трассе М-5 в районе Усть-Катава действуют из-за плановых ремонтов мостов через реки Большой и Малый Бердяш. Они заключаются не только в введении реверса, но и в изменении разрешенной скорости движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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