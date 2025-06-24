Без прав за рулем: водитель «Газели» сбил 4-летнего ребенка в Томской области

Водитель Газели без прав сбил 4-летнего мальчика
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Возбуждено уголовное дело
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В поселке Зональная Станция под Томском водитель «Газели» без прав сбил четырехлетнего мальчика. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

«Тридцатиоднолетний водитель, не имевший прав на управление транспортными средствами, ехал по дворовому проезду на автомобиле ГАЗ и сбил четырехлетнего мальчика», — передает сообщение прокуратуры РИА Новости. Там добавили, что ребенок с переломом основания черепа доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует расследование.

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В поселке Зональная Станция под Томском водитель «Газели» без прав сбил четырехлетнего мальчика. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. «Тридцатиоднолетний водитель, не имевший прав на управление транспортными средствами, ехал по дворовому проезду на автомобиле ГАЗ и сбил четырехлетнего мальчика», — передает сообщение прокуратуры РИА Новости. Там добавили, что ребенок с переломом основания черепа доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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