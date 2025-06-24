Без прав за рулем: водитель «Газели» сбил 4-летнего ребенка в Томской области

Возбуждено уголовное дело
В поселке Зональная Станция под Томском водитель «Газели» без прав сбил четырехлетнего мальчика. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
«Тридцатиоднолетний водитель, не имевший прав на управление транспортными средствами, ехал по дворовому проезду на автомобиле ГАЗ и сбил четырехлетнего мальчика», — передает сообщение прокуратуры РИА Новости. Там добавили, что ребенок с переломом основания черепа доставлен в больницу.
Возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует расследование.
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