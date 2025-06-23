23 июня 2025

Аналитики назвали самые востребованные профессии в ХМАО. Инфографика

Продавцы, курьеры и менеджеры стали самыми востребованными профессиями в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Продавцы-кассиры больше всего востребованы в ХМАО
Продавцы-кассиры больше всего востребованы в ХМАО Фото:

Продавцы, курьеры и менеджеры стали самыми нужными специалистами в Ханты-Мансийском автономном округе летом 2025 года. К такому выводу пришли аналитики российской рекрутинговой платформы HeadHunter, изучив базу вакансий за последние 30 дней.

«Работодатели региона чаще всего размещали вакансии продавцов-консультантов и кассиров — 858 объявлений. Вторыми по востребованности стали курьеры, а третье место заняли менеджеры по продажам и работе с клиентами», — сообщили специалисты агентству URA.RU.

Год назад картина была немного иной: лидером также оставались продавцы, но следом шли менеджеры, а третье место тогда занимали водители. Сейчас водители переместились на четвертую позицию. В десятку популярных профессий в 2025 году также вошли повара, слесари, разнорабочие, машинисты и инженеры ПТО.

Ранее URA.RU писало, что аналитики назвали топ-10 дефицитных профессий в ХМАО. В Югре остро не хватает токарей и фрезеровщиков.

Топ-20 самых востребованных профессий в ХМАО
Топ-20 самых востребованных профессий в ХМАО
Фото:

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Продавцы, курьеры и менеджеры стали самыми нужными специалистами в Ханты-Мансийском автономном округе летом 2025 года. К такому выводу пришли аналитики российской рекрутинговой платформы HeadHunter, изучив базу вакансий за последние 30 дней. «Работодатели региона чаще всего размещали вакансии продавцов-консультантов и кассиров — 858 объявлений. Вторыми по востребованности стали курьеры, а третье место заняли менеджеры по продажам и работе с клиентами», — сообщили специалисты агентству URA.RU. Год назад картина была немного иной: лидером также оставались продавцы, но следом шли менеджеры, а третье место тогда занимали водители. Сейчас водители переместились на четвертую позицию. В десятку популярных профессий в 2025 году также вошли повара, слесари, разнорабочие, машинисты и инженеры ПТО. Ранее URA.RU писало, что аналитики назвали топ-10 дефицитных профессий в ХМАО. В Югре остро не хватает токарей и фрезеровщиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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