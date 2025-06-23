Продавцы, курьеры и менеджеры стали самыми нужными специалистами в Ханты-Мансийском автономном округе летом 2025 года. К такому выводу пришли аналитики российской рекрутинговой платформы HeadHunter, изучив базу вакансий за последние 30 дней.
«Работодатели региона чаще всего размещали вакансии продавцов-консультантов и кассиров — 858 объявлений. Вторыми по востребованности стали курьеры, а третье место заняли менеджеры по продажам и работе с клиентами», — сообщили специалисты агентству URA.RU.
Год назад картина была немного иной: лидером также оставались продавцы, но следом шли менеджеры, а третье место тогда занимали водители. Сейчас водители переместились на четвертую позицию. В десятку популярных профессий в 2025 году также вошли повара, слесари, разнорабочие, машинисты и инженеры ПТО.
Ранее URA.RU писало, что аналитики назвали топ-10 дефицитных профессий в ХМАО. В Югре остро не хватает токарей и фрезеровщиков.
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