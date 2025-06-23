Суд ХМАО вынес приговор экс-полицейским за взятки с водителей

Суд признал двух бывших сотрудников ГИБДД УМВД России по городу Сургуту (ХМАО) виновными в получении взяток от водителей и служебном подлоге. Одному дали восемь лет колонии, другому — семь лет и два месяца, сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры.
«Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух бывших сотрудников ГИБДД УМВД России по Сургуту. Одному из виновных назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере миллион 500 тыс. рублей, другому — в виде семь лет два месяцев лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.
Общая сумма взяток превысила 200 тысяч рублей. Подсудимые будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Им также запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение четырех лет, и они лишены специальных званий. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе ХМАО бывший сотрудник ГИБДД был приговорен к семи годам лишения свободы за вымогательство взяток. Он требовал деньги с пьяных водителей и обещал, что не составит протокол.
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