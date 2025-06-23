23 июня 2025

Суд ХМАО вынес приговор экс-полицейским за взятки с водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд ХМАО отправил бывших полицейских в колонию за взятки
Суд ХМАО отправил бывших полицейских в колонию за взятки Фото:

Суд признал двух бывших сотрудников ГИБДД УМВД России по городу Сургуту (ХМАО) виновными в получении взяток от водителей и служебном подлоге. Одному дали восемь лет колонии, другому — семь лет и два месяца, сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры.

«Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух бывших сотрудников ГИБДД УМВД России по Сургуту. Одному из виновных назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере миллион 500 тыс. рублей, другому — в виде семь лет два месяцев лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Общая сумма взяток превысила 200 тысяч рублей. Подсудимые будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Им также запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение четырех лет, и они лишены специальных званий.  Приговор не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе ХМАО бывший сотрудник ГИБДД был приговорен к семи годам лишения свободы за вымогательство взяток. Он требовал деньги с пьяных водителей и обещал, что не составит протокол.

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Суд признал двух бывших сотрудников ГИБДД УМВД России по городу Сургуту (ХМАО) виновными в получении взяток от водителей и служебном подлоге. Одному дали восемь лет колонии, другому — семь лет и два месяца, сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры. «Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух бывших сотрудников ГИБДД УМВД России по Сургуту. Одному из виновных назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере миллион 500 тыс. рублей, другому — в виде семь лет два месяцев лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении прокуратуры. Общая сумма взяток превысила 200 тысяч рублей. Подсудимые будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Им также запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение четырех лет, и они лишены специальных званий.  Приговор не вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что в Октябрьском районе ХМАО бывший сотрудник ГИБДД был приговорен к семи годам лишения свободы за вымогательство взяток. Он требовал деньги с пьяных водителей и обещал, что не составит протокол.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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