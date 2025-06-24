Задержан подозреваемый в убийстве директора колледжа олимпийского резерва

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Причиной убийства мог стать крупный долг
Причиной убийства мог стать крупный долг Фото:
новость из сюжета
В Тульской области расстреляли двух человек

В Тульской области оперативники задержали 43-летнего предпринимателя, которого подозревают в убийстве директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«В настоящее время он задержан и доставлен в следственный отдел, где с ним проводятся следственные действия», — сообщили в СК, передает telegram-канал Baza. Следственные органы полагают, что причиной убийства стал крупный долг — предприниматель не хотел возвращать Архипову и Аксенову несколько миллионов рублей. Окончательные мотивы преступления уточняются.

Трагедия произошла 23 июня. Максим К., являющийся индивидуальным предпринимателем в сфере продажи технической соли, пригласил Архипова и Аксенова встретиться под предлогом передачи денег. Во время поездки в автомобиле по дороге между поселками Майский и Роткинский он произвел выстрелы в головы своих знакомых, после чего скрылся. Тела Архипова и Аксенова были обнаружены в автомобиле на трассе недалеко от города Узловая.

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В Тульской области оперативники задержали 43-летнего предпринимателя, которого подозревают в убийстве директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Об этом сообщили в Следственном комитете. «В настоящее время он задержан и доставлен в следственный отдел, где с ним проводятся следственные действия», — сообщили в СК, передает telegram-канал Baza. Следственные органы полагают, что причиной убийства стал крупный долг — предприниматель не хотел возвращать Архипову и Аксенову несколько миллионов рублей. Окончательные мотивы преступления уточняются. Трагедия произошла 23 июня. Максим К., являющийся индивидуальным предпринимателем в сфере продажи технической соли, пригласил Архипова и Аксенова встретиться под предлогом передачи денег. Во время поездки в автомобиле по дороге между поселками Майский и Роткинский он произвел выстрелы в головы своих знакомых, после чего скрылся. Тела Архипова и Аксенова были обнаружены в автомобиле на трассе недалеко от города Узловая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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