Задержан подозреваемый в убийстве директора колледжа олимпийского резерва

В Тульской области оперативники задержали 43-летнего предпринимателя, которого подозревают в убийстве директора Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Об этом сообщили в Следственном комитете.
«В настоящее время он задержан и доставлен в следственный отдел, где с ним проводятся следственные действия», — сообщили в СК, передает telegram-канал Baza. Следственные органы полагают, что причиной убийства стал крупный долг — предприниматель не хотел возвращать Архипову и Аксенову несколько миллионов рублей. Окончательные мотивы преступления уточняются.
Трагедия произошла 23 июня. Максим К., являющийся индивидуальным предпринимателем в сфере продажи технической соли, пригласил Архипова и Аксенова встретиться под предлогом передачи денег. Во время поездки в автомобиле по дороге между поселками Майский и Роткинский он произвел выстрелы в головы своих знакомых, после чего скрылся. Тела Архипова и Аксенова были обнаружены в автомобиле на трассе недалеко от города Узловая.
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