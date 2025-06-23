«Мы поглотим стендап»: организатор Первой лиги КВН в Перми раскрыл секрет успеха игр

В играх КВН стали чаще появляться элементы стендапа. При этом жанры не конкурируют между собой. У каждого направления есть свои зрители, рассказал редактор Первой лиги КВН Олег Валенцов на брифинге для журналистов, где присутствовал корреспондент URA.RU.
«Нельзя сказать, что мы побеждаем стендап или он — нас. Это два разных направления юмора. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Зрители будут чаще видеть элементы стендапа на играх КВН. Можно сказать, что мы поглотим этот жанр. Если зрителям нравится смотреть юмористический комбайн, который включает и песни, и танцы, и видео и другие форматы, они продолжат смотреть КВН», — рассказал Валенцов.
Он добавил, что в Высшей лиге КВН формат стендапа уже активно используют. Некоторые команды имеют яркого лидера, который начинает выступление со стендапа. Или есть индивидуальные конкурсы, которые близки к этому жанру. «Возможно, форма конкурсов изменится, и люди увидят в КВН тот стендап, который любят», — отметил Валенцов.
Игры 1/4 финала Первой лиги КВН пройдут в Перми с 25 по 27 июня 2025 года. Команды из городов России и Беларуси сразятся за выход в полуфинал. Ведущим будет актер Михаил Башкатов. Ранее артист рассказал, как его удивили блюда пермской кухни.
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