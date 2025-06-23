23 июня 2025

«Мы поглотим стендап»: организатор Первой лиги КВН в Перми раскрыл секрет успеха игр

Редактор Первой лиги КВН в Перми Валенцов: стендап становится частью шоу
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам организаторов игр, КВН продолжат смотреть те, кто любит разные форматы юмора
По словам организаторов игр, КВН продолжат смотреть те, кто любит разные форматы юмора Фото:

В играх КВН стали чаще появляться элементы стендапа. При этом жанры не конкурируют между собой. У каждого направления есть свои зрители, рассказал редактор Первой лиги КВН Олег Валенцов на брифинге для журналистов, где присутствовал корреспондент URA.RU.

«Нельзя сказать, что мы побеждаем стендап или он — нас. Это два разных направления юмора. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Зрители будут чаще видеть элементы стендапа на играх КВН. Можно сказать, что мы поглотим этот жанр. Если зрителям нравится смотреть юмористический комбайн, который включает и песни, и танцы, и видео и другие форматы, они продолжат смотреть КВН», — рассказал Валенцов.

Он добавил, что в Высшей лиге КВН формат стендапа уже активно используют. Некоторые команды имеют яркого лидера, который начинает выступление со стендапа. Или есть индивидуальные конкурсы, которые близки к этому жанру. «Возможно, форма конкурсов  изменится, и люди увидят в КВН тот стендап, который любят», — отметил Валенцов.

Игры 1/4 финала Первой лиги КВН пройдут в Перми с 25 по 27 июня 2025 года. Команды из городов России и Беларуси сразятся за выход в полуфинал. Ведущим будет актер Михаил Башкатов. Ранее артист рассказал, как его удивили блюда пермской кухни.

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В играх КВН стали чаще появляться элементы стендапа. При этом жанры не конкурируют между собой. У каждого направления есть свои зрители, рассказал редактор Первой лиги КВН Олег Валенцов на брифинге для журналистов, где присутствовал корреспондент URA.RU. «Нельзя сказать, что мы побеждаем стендап или он — нас. Это два разных направления юмора. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Зрители будут чаще видеть элементы стендапа на играх КВН. Можно сказать, что мы поглотим этот жанр. Если зрителям нравится смотреть юмористический комбайн, который включает и песни, и танцы, и видео и другие форматы, они продолжат смотреть КВН», — рассказал Валенцов. Он добавил, что в Высшей лиге КВН формат стендапа уже активно используют. Некоторые команды имеют яркого лидера, который начинает выступление со стендапа. Или есть индивидуальные конкурсы, которые близки к этому жанру. «Возможно, форма конкурсов  изменится, и люди увидят в КВН тот стендап, который любят», — отметил Валенцов. Игры 1/4 финала Первой лиги КВН пройдут в Перми с 25 по 27 июня 2025 года. Команды из городов России и Беларуси сразятся за выход в полуфинал. Ведущим будет актер Михаил Башкатов. Ранее артист рассказал, как его удивили блюда пермской кухни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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