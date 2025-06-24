Попкорн едва не стал причиной смерти трехлетнего ребенка в Москве

В Москве трехлетний мальчик попал в больницу из-за попкорна
© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе диагностики врачи обнаружили в левом бронхе ребенка инородное тело
В ходе диагностики врачи обнаружили в левом бронхе ребенка инородное тело Фото:

В Москве трехлетний мальчик случайно проглотил кукурузное зернышко, когда ел попкорн. После этого у малыша резко ухудшилось самочувствие: поднялась температура, появился сильный кашель и вялость.

«Кроха из многодетной семьи случайно проглотил зёрнышко, когда ел попкорн», — пишет telegram-канал SHOT. Родители мальчика, предположили, что у сына развивается пневмония, и незамедлительно вызвали скорую помощь. Ребенка срочно госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу имени Сперанского, где провели комплексное обследование.

В ходе диагностики врачи обнаружили в левом бронхе ребенка инородное тело — кукурузное зернышко. В дыхательных путях оно начало набухать и постепенно превращаться в попкорн, что привело к затрудненному дыханию и одышке. Специалисты оперативно удалили зерно с помощью бронхоскопии. Благодаря своевременной медицинской помощи мальчик был выписан из больницы через 10 дней.

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В Москве трехлетний мальчик случайно проглотил кукурузное зернышко, когда ел попкорн. После этого у малыша резко ухудшилось самочувствие: поднялась температура, появился сильный кашель и вялость. «Кроха из многодетной семьи случайно проглотил зёрнышко, когда ел попкорн», — пишет telegram-канал SHOT. Родители мальчика, предположили, что у сына развивается пневмония, и незамедлительно вызвали скорую помощь. Ребенка срочно госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу имени Сперанского, где провели комплексное обследование. В ходе диагностики врачи обнаружили в левом бронхе ребенка инородное тело — кукурузное зернышко. В дыхательных путях оно начало набухать и постепенно превращаться в попкорн, что привело к затрудненному дыханию и одышке. Специалисты оперативно удалили зерно с помощью бронхоскопии. Благодаря своевременной медицинской помощи мальчик был выписан из больницы через 10 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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