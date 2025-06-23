Предпринимательница из арктической зоны ХМАО пойдет под суд за невыплату зарплаты сотруднику

В Березово (ХМАО) завершили расследование уголовного дела против местной предпринимательницы, которая больше года не выплачивала зарплату своему работнику. Материалы дела отправили в суд, сообщили в окружной прокуратуре и следственном комитете ХМАО.
«Обвиняемая с января 2024 года по апрель 2025 года допустила образование задолженности свыше 150 000 рублей по заработной палате перед работником, чем нарушила его конституционное право на вознаграждение за труд. Березовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО завершено расследование уголовного дела, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу», — указано в публикации ведомства на официальном сайте.
По данным следствия, предпринимательница сознательно нарушила закон. У нее были деньги на зарплату. Но женщина направила их на расчеты с другими компаниями, чтобы не нарушить условия кредитов. В итоге работник недополучил больше 150 тысяч рублей. Следствие установило, что бизнесвумен специально пошла на это ради собственной выгоды.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники компании «СервисУралМонтаж» из Нефтеюганска (ХМАО), которая собирает буровые вышки, в течение нескольких месяцев не получали зарплату. Благодаря вмешательству прокуратуры им выплатили более 30 миллионов рублей.
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