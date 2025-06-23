Ликвидированная Верховным судом партия выдвинула кандидата на выборы свердловского губернатора

Журналист Садихов подал документы на участие в выборах свердловского губернатора

24 июня 2025 в 12:46 Размер текста - 17 +

Динамудина Садихова выдвинула партия «Гражданская инициатива» Фото: telegram-канал Свердловского избиркома новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области — 2025 В свердловский избирком поступили документы от Динамудина Садихова — главреда информагентства «Контроль» (занимается расследованиями). Выдвинуло его областное отделение «Гражданской инициативы» — партии, ликвидированной Верховным судом. Информация о выдвижения Садихова появилась в telegram-канале избиркома. «24 июня предоставил необходимые для выдвижения документы кандидат на должность губернатора Свердловской области Садихов Динамудин Асланович. Он выдвинут региональным отделением Всероссийской политической партии „Гражданская инициатива“. Конференция по выдвижению состоялась 20 июня», — говорится в посте. «Гражданская инициатива» была ликвидирована 17 июня по иску Минюста за невыполнение нормы закона, обязывающей политическое объединение поучаствовать в определенном числе избирательных кампаний. Однако в ГИ утверждают, что решение о ликвидации никак не повлияет на выборных процесс — у них еще есть время на обжалование, разбирательства закончатся не скоро. Ранее избирком зарегистрировал в качестве кандидатов на выборы врио губернатора Дениса Паслера («Единая Россия»), Ранта Краева («Новые люди»), Станислава Наумова (ЛДПР), Александра Ивачева (КПРФ), Андрея Кузнецова («Справедливая Россия»). Все новости по теме выборов — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свердловский избирком поступили документы от Динамудина Садихова — главреда информагентства «Контроль» (занимается расследованиями). Выдвинуло его областное отделение «Гражданской инициативы» — партии, ликвидированной Верховным судом. Информация о выдвижения Садихова появилась в telegram-канале избиркома. «24 июня предоставил необходимые для выдвижения документы кандидат на должность губернатора Свердловской области Садихов Динамудин Асланович. Он выдвинут региональным отделением Всероссийской политической партии „Гражданская инициатива“. Конференция по выдвижению состоялась 20 июня», — говорится в посте. «Гражданская инициатива» была ликвидирована 17 июня по иску Минюста за невыполнение нормы закона, обязывающей политическое объединение поучаствовать в определенном числе избирательных кампаний. Однако в ГИ утверждают, что решение о ликвидации никак не повлияет на выборных процесс — у них еще есть время на обжалование, разбирательства закончатся не скоро. Ранее избирком зарегистрировал в качестве кандидатов на выборы врио губернатора Дениса Паслера («Единая Россия»), Ранта Краева («Новые люди»), Станислава Наумова (ЛДПР), Александра Ивачева (КПРФ), Андрея Кузнецова («Справедливая Россия»). Все новости по теме выборов — в сюжете URA.RU.