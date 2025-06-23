23 июня 2025

В ХМАО резко дешевеет бытовая техника и компьютеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего за месяц в Югре подешевели компьютеры
Больше всего за месяц в Югре подешевели компьютеры Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе снизилась стоимость бытовой техники. Больше всего упали цены на компьютеры — за месяц более чем на 2,5%.

«Заметнее всего в мае подешевели компьютеры, телерадиотовары, электроника и техника, инструменты и оборудование. Основные причины – укрепление рубля и постепенное снижение спроса в условиях охлаждения потребительского кредитования», — говорится в исследовании ЦБ. В мае компьютеры упали в цене на 2,54%, а электроника и другая бытовая техника — в пределах около 1,6%.

Среди продовольствия в конце весны больше всего подешевели яйца — почти на 10%. Также примерно на 2% упала стоимость сезонных фруктов и овощей. «Цены на яйца снижаются уже на протяжении 4 месяцев и в результате накопленным итогом за год стали дешевле на 18,96%», — добавляют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что цена окрошки в ХМАО выросла за год на 20%. Тогда агентство рассчитало стоимость ингредиентов для приготовления традиционного летнего блюда на семью.

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В Ханты-Мансийском автономном округе снизилась стоимость бытовой техники. Больше всего упали цены на компьютеры — за месяц более чем на 2,5%. «Заметнее всего в мае подешевели компьютеры, телерадиотовары, электроника и техника, инструменты и оборудование. Основные причины – укрепление рубля и постепенное снижение спроса в условиях охлаждения потребительского кредитования», — говорится в исследовании ЦБ. В мае компьютеры упали в цене на 2,54%, а электроника и другая бытовая техника — в пределах около 1,6%. Среди продовольствия в конце весны больше всего подешевели яйца — почти на 10%. Также примерно на 2% упала стоимость сезонных фруктов и овощей. «Цены на яйца снижаются уже на протяжении 4 месяцев и в результате накопленным итогом за год стали дешевле на 18,96%», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что цена окрошки в ХМАО выросла за год на 20%. Тогда агентство рассчитало стоимость ингредиентов для приготовления традиционного летнего блюда на семью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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