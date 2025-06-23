В ХМАО резко дешевеет бытовая техника и компьютеры

В Ханты-Мансийском автономном округе снизилась стоимость бытовой техники. Больше всего упали цены на компьютеры — за месяц более чем на 2,5%.
«Заметнее всего в мае подешевели компьютеры, телерадиотовары, электроника и техника, инструменты и оборудование. Основные причины – укрепление рубля и постепенное снижение спроса в условиях охлаждения потребительского кредитования», — говорится в исследовании ЦБ. В мае компьютеры упали в цене на 2,54%, а электроника и другая бытовая техника — в пределах около 1,6%.
Среди продовольствия в конце весны больше всего подешевели яйца — почти на 10%. Также примерно на 2% упала стоимость сезонных фруктов и овощей. «Цены на яйца снижаются уже на протяжении 4 месяцев и в результате накопленным итогом за год стали дешевле на 18,96%», — добавляют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, что цена окрошки в ХМАО выросла за год на 20%. Тогда агентство рассчитало стоимость ингредиентов для приготовления традиционного летнего блюда на семью.
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