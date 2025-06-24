В Свердловской области взлетели цены на огурцы и курицу

Огурцы подорожали в Свердловской области на 4,63% с 9 по 16 июня. Аналитику опубликовал Свердловскстат. Кроме того, выросли цены на курицу, яблоки, овощные консервы для детского питания и другие продукты.
Стоимость огурцов в среднем составила 131,41 рубля за килограмм. Курица стала стоить 216,50 рубля в среднем вместо 212,98 рубля за килограмм (+1,65%). Овощные консервы для детского питания подорожали до 719,18 рубля (+3,15%). Также цены выросли на яблоки (+1,39%), сметану (+0,42%), черный чай (+0,51%), мороженую рыбу (+0,72%).
За неделю заметно подорожал картофель — до 94,98 рубля (+3,76%). По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, ожидается, что цены на картошку начнут снижаться осенью, так как пойдет массовая уборка урожая.
Что касается других овощей, капуста подешевела до 63,98 рубля в среднем (-7,3%), лук — до 63,89 рубля в среднем (-4,4%), свекла — до 85,19 рубля в среднем (-2,5%), а морковь — до 77,66 рубля в среднем (-1,15%). Эти овощи входят в борщевой набор.
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