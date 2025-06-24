Зеленский считает себя не лучшим человеком для поста президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не считает себя лучшим руководителем страны в условиях продолжающегося конфликта. Об этом он сообщил в интервью британским СМИ.
«Возможно, я не самый лучший человек, чтобы вести Украину до конца конфликта», — заявил Владимир Зеленский в беседе с журналистом телеканала Sky News. При этом он подчеркнул, что обладает наибольшим опытом среди возможных кандидатов, поэтому считает необходимым оставаться на посту до завершения боевых действий.
Срок президентских полномочий Зеленского истек в мае 2024 года после пяти лет пребывания у власти, однако проведение новых выборов на Украине отложили из-за военного положения, которое продляется каждые полтора месяца. Ранее глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что Зеленский якобы должен баллотироваться на второй срок и назвал его якобы «лучшим президентом», которого видела страна. Сам Зеленский в январском интервью американскому блогеру Лексу Фридману отмечал, что обсуждать проведение голосования до окончания конфликта нецелесообразно и предположил, что выборы могут состояться через 90 дней после завершения боевых действий с Россией.
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