Зафиксированы новые пуски ракет из Ирана, несмотря на перемирие

ЦАХАЛ: Иран нарушил режим прекращения огня
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Командование тыла призвало население строго следовать инструкциям
Командование тыла призвало население строго следовать инструкциям Фото:
новость из сюжета
Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала новую ракетную атаку, осуществленную с территории Ирана. Инцидент произошел вскоре после официального объявления о прекращении огня между сторонами конфликта.

«На севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль», — говорится в сообщении ведомства. Командование тыла призвало население строго следовать инструкциям и немедленно укрываться в безопасных местах до получения дальнейших распоряжений.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала новую ракетную атаку, осуществленную с территории Ирана. Инцидент произошел вскоре после официального объявления о прекращении огня между сторонами конфликта. «На севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль», — говорится в сообщении ведомства. Командование тыла призвало население строго следовать инструкциям и немедленно укрываться в безопасных местах до получения дальнейших распоряжений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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