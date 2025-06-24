Зафиксированы новые пуски ракет из Ирана, несмотря на перемирие

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала новую ракетную атаку, осуществленную с территории Ирана. Инцидент произошел вскоре после официального объявления о прекращении огня между сторонами конфликта.
«На севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль», — говорится в сообщении ведомства. Командование тыла призвало население строго следовать инструкциям и немедленно укрываться в безопасных местах до получения дальнейших распоряжений.
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