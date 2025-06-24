В российской разведке прокомментировали информацию об утечке радиации в Иране

Российская разведка считает достоверными сообщения об отсутствии утечки радиации на территории Ирана. Об этом заявил руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
«Мне представляется, что этой информации можно доверять», — отметил Сергей Нарышкин. Так он ответил на вопрос ТАСС о том, есть ли у СВР сведения об отсутствии радиационной угрозы в Иране.
Ранее США нанесли удары по ядерным объектам на территории Ирана. После этого президент Штатов Дональд Трамп призвал Израиль к перемирию и заявил, что Тегеран уже достаточно ослаб.
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