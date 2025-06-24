В российской разведке прокомментировали информацию об утечке радиации в Иране

Глава СВР Нарышкин: информации Ирана об отсутствии утечек радиации можно верить
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Нарышкин заявил, что СВР доверяет информации Ирана
Нарышкин заявил, что СВР доверяет информации Ирана Фото:
новость из сюжета

Российская разведка считает достоверными сообщения об отсутствии утечки радиации на территории Ирана. Об этом заявил руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Мне представляется, что этой информации можно доверять», — отметил Сергей Нарышкин. Так он ответил на вопрос ТАСС о том, есть ли у СВР сведения об отсутствии радиационной угрозы в Иране. 

Ранее США нанесли удары по ядерным объектам на территории Ирана. После этого президент Штатов Дональд Трамп призвал Израиль к перемирию и заявил, что Тегеран уже достаточно ослаб.

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Российская разведка считает достоверными сообщения об отсутствии утечки радиации на территории Ирана. Об этом заявил руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. «Мне представляется, что этой информации можно доверять», — отметил Сергей Нарышкин. Так он ответил на вопрос ТАСС о том, есть ли у СВР сведения об отсутствии радиационной угрозы в Иране.  Ранее США нанесли удары по ядерным объектам на территории Ирана. После этого президент Штатов Дональд Трамп призвал Израиль к перемирию и заявил, что Тегеран уже достаточно ослаб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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