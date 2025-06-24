В США рассказали, как Трамп уговорил Нетаньяху прекратить войну на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху немедленного прекращения военных действий против Ирана, полагая, что Тегеран «уже достаточно ослаб». Об этом сообщили в американских СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
«Трамп позвонил Нетаньяху и прямо заявил ему: „Больше никакой войны“», — отметил чиновник в беседе с телеканалом NBC News. По его словам, американский лидер предложил поэтапную схему прекращения огня, предусматривающую сначала 12-часовое перемирие со стороны Ирана, после чего аналогичный шаг должна предпринять израильская сторона. Такая последовательность, отметил чиновник, была выбрана для того, чтобы снять опасения израильских властей относительно выполнения условий сделки со стороны Тегерана.
Ранее Трамп публично объявил о введении бессрочного режима прекращения огня в конфликте между Ираном и Израилем и призвал обе стороны не нарушать достигнутые договоренности. Американский президент подчеркнул, что перемирие должно действовать «вечно».
Со своей стороны, власти Ирана заявили, что считают режим прекращения огня вступившим в силу только при условии отсутствия атак со стороны Израиля. Впоследствии иранские СМИ сообщили о начале перемирия. В канцелярии премьер-министра Израиля подтвердили завершение военной операции против Ирана, отметив, что поставленные задачи по устранению угрозы в ядерной и ракетной сферах были выполнены.
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