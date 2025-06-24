Два дня шторма: ученые рассказали о магнитной буре 25 июня 2025

Судя по прогнозам ученых, на Землю надвигаются серьезные магнитные бури. Утром 24 июня эксперты РАН предупредили о том, что в ближайшие несколько дней магнитосферу встряхнет шторм, как минимум, среднего уровня. О том, к чему готовиться 25 июня 2025 — в материале URA.RU.
Солнечная активность 25 июня 2025
По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, в ближайшие пару дней, 25-26 июня, ожидаются магнитные бури. Дело в том, что Земля попала в область межпланетной плазмы с повышенной скоростью солнечного ветра.
«Источником возмущений является крупная корональная дыра, которая уже несколько дней наблюдается на видимой с Земли солнечной стороне и в настоящее время из-за вращения Солнца переместилась в область, откуда получила возможность эффективно влиять на околоземное космическое пространство», — заявили ученые. » На данный момент расчеты показывают, что скорость ветра может начать расти уже сегодня ночью, а на пик геомагнитные возмущения выйдут в середине завтрашнего дня».
Эксперты РАН предполагают, что уровень магнитной бури окажется среднем. Однако есть 15% вероятность, что шторм усилится до высокого показателя G3.
Магнитные бури 25 июня 2025
Судя по прогнозам, в среду 25 июня геомагнитная активность поднимется до «красных» значений примерно в 10 утра по московскому времени и дойдет до пиковых значений в полдень. Затем магнитосфера постепенно успокоится, но в полночь вновь начнется магнитная буря. Шторм обрушится на Землю с вероятностью 80%. Есть 20% шанс того, что геомагнитная активность не поднимется до «красного» уровня и останется на «оранжевом». Возможность спокойной магнитосферы 25 июня ученые не рассматривают.
Прогноз магнитных бурь на месяц
После геомагнитного шторма 25-26 июня магнитосфера Земли несколько дней продолжит оставаться в возбужденном состоянии, пока 29 числа обстановка вновь не станет спокойной. В следующем месяце ученые ожидают магнитные бури 10-11 и 22-23 числа. 7, 12, 13 и 21 июля прогнозируется повышенная геомагнитная активность.
Но стоит помнить, что прогноз на такой длинный срок может оказаться неточным. К тому же, никто не застрахован от «сюрпризов», которые могут случиться из-за внезапной активности на Солнце. Поэтому метеозависимым людям лучше заранее проверять прогноз магнитных бурь на ближайшие дни.
Что делать метеозависимым
Геомагнитные бури сильнее всего влияют на людей старше 50 лет, а также на тех, у кого есть проблемы с сердцем, сосудами или нестабильным давлением. Но даже у здоровых людей может проявляться метеочувствительность: по данным исследований, примерно 30% населения планеты реагирует на изменения магнитосферы.
Чтобы снизить воздействие магнитных бурь, важно укреплять здоровье: отказаться от курения и алкоголя, высыпаться, правильно питаться и регулярно двигаться. Это помогает организму лучше адаптироваться к внешним воздействиям.
Если, несмотря на здоровые привычки, во время геомагнитных возмущений возникают сильные недомогания, стоит пройти обследование у врача. Возможно, метеозависимость — признак скрытых хронических болезней, которые требуют наблюдения специалиста.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.