После того как США ударили ракетами по ядерным объектам Ирана, Тегеран пообещал Штатам соизмеримый ответ. Это привело к тому, что вечером 23 июня Иран запустил около десятка ракет по американской базе Аль-Удейд в Катаре. Почему именно этот объект был выбран Тегераном для ответного удара и при чем тут Катар в целом — в материале URA.RU.
США столкнулись с последствиями своих решений
Накануне вечером Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе «Аль-Удейд» в Катаре. Тегераном было выпущено не менее десяти баллистических ракет, целью атаки стала крупнейшая база ВВС США на Ближнем Востоке, где размещается до 10 тысяч американских военных. В самом Иране подчеркнули, что количество иранских ракет сопоставимо с числом авиабомб, сброшенных США на территорию Ирана ранее, 22 июня. Тем не менее обошлось без жертв — все ракеты были перехвачены катарскими системами противовоздушной обороны.
В самом Катаре также отреагировали на действия Ирана, выступив с резким осуждением. В военном ведомстве расценили шаги Тегерана как серьезное нарушение суверенитета и международного права. Катар заявил о праве на ответные меры и призвал к немедленному прекращению боевых действий и возвращению сторон к переговорам. Именно Катар по итогу сыграл решающую роль в перемирии между Ираном и Израилем, которое стороны объявили этим утром.
Президент США Дональд Трамп на момент иранской атаки провел экстренное совещание с руководством страны. В своем заявлении в соцсетях он отметил, что ядерные объекты Ирана были уничтожены в ходе недавней операции США и что дальнейших ударов со стороны Вашингтона не планируется.
Крепкие отношения Ирана и Катара, несмотря ни на что
Несмотря на то, что Иран выбрал своей целью американские базы именно в Катаре, отношения с Дохой у Тегерана довольно крепкие. Связано это не только с территориальной близостью между странами, но и экономическими интересами.
Катару удалось выстроить прочные отношения с Ираном, несмотря на то, что во время ирано-иракского конфликта 1980–1988 годов Доха поддерживала Ирак. В 1991 году эмир Катара Халифа бин Хамад Аль Тани также положительно оценил участие Ирана в инициативах по обеспечению безопасности в регионе Персидского залива.
Партнерство стран даже не смогла разрушить территориальные претензии, когда в мае 1989 года Тегеран предъявил претензии на треть крупнейшего в мире газоконденсатного месторождения Северное/Южный Парс. Тогда страны смогли договориться о совместной эксплуатации. В 1992 году также были разработаны проекты по переброске воды из иранской реки Карун в Катар.
Однако Саудовская Аравия чуть не разрушила многолетнее партнерство
В январе 2016 года Катар прекратил дипломатические отношения с Ираном, выразив поддержку внешнеполитическому курсу Саудовской Аравии. Однако в 2017 году, на фоне дипломатического кризиса в Персидском заливе, Доха восстановила связи с Тегераном. Иранская сторона выразила полную солидарность с Катаром в условиях возникшего конфликта и не стала разрывать отношения с этой страной. Тегеран также выступил с призывом к Катару и Саудовской Аравии разрешить разногласия посредством переговоров.
В июне 2017 года иранские власти приняли решение о ежедневных поставках в Катар свыше одной тонны овощей и фруктов для смягчения последствий экономической блокады, введенной рядом государств региона. Президент Ирана Хасан Рухани обратился к арабским странам с призывом прекратить давление на Доху. В августе того же года катарский посол возобновил свою работу в посольстве в Тегеране. В августе 2018 года состоялись переговоры между президентом Ирана Хасаном Рухани и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, в ходе которых глава иранского государства вновь подтвердил поддержку Катару в противостоянии с Саудовской Аравией и ее союзниками. На сегодняшний день страны также продолжают воспринимать друг друга как партнеров.
Катар хочет примирить Иран и Израиль
Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани еще за несколько дней до того, как Иран ударил по военным базам США, заявил, что Доха прилагает дипломатические усилия для восстановления диалога между Ираном и Израилем с целью урегулирования конфликта. Причем Катар в конфликте Тель-Авива и Тегерана поддержал именно последних.
Тем не менее в связи с ракетным ударом Ирана по базам США, министерство иностранных дел Катара обратилось к сторонам конфликта, в том числе к Израилю, с призывом немедленно прекратить все боевые действия и вернуться к переговорному процессу. Тогда в Дохе осудили действия Ирана.
После инцидента Катар выступила посредником в диалоге между Ираном и Израилем, что впоследствии привело к достижению перемирия. Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдуррахман Аль Тани провел телефонные переговоры с представителями иранского руководства, в ходе которых настаивал на принятии предложения Соединенных Штатов о прекращении огня с Израилем. В результате в ту же ночь Тегеран согласился при посредничестве Катара прекратить огонь с Тель-Авивом.
Сколько военных баз у США на Ближнем Востоке
Вооруженные силы США по приблизительным данным на 2023 год осуществляли контроль более чем над 900 военными объектами по всему миру. Американское военное присутствие отмечено примерно в 80 государствах. На Ближнем Востоке Соединенные Штаты имеют несколько значимых военных баз.
Аль-Удейд в Катаре является крупнейшей американской базой в регионе. Она играет центральную роль в операциях ВВС США. Именно по этой причине, предварительно, Иран мог атаковать именно эту военную базу.
В Турции также расположена база Инджирлик. Она часто используется для поддержки операций на Ближнем Востоке. Другой объект Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах поддерживает воздушные операции Пентагна, а Камп Арджан в Кувейте служит основным логистическим и операционным центром Штатов.
В Бахрейне также находится база, которая является домом для ВМС США и Центрального командования ВМС США. Еще одни база на Ближнем Востоке — Айн аль-Асад и Эрбиль в Ираке. Они используются американскими войсками для поддержки операций против террористических группировок.
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