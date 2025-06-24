Дебошир, едва не убивший ребенка в Шереметьево, употреблял наркотики

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Сотрудники МВД выясняют детали произошедшего в аэропорту
Сотрудники МВД выясняют детали произошедшего в аэропорту Фото:

У мужчины, подозреваемого в совершении нападения на двухлетнего ребенка, который получил черепно-мозговую травму и потерял сознание, в аэропорту Шереметьево установлено наркотическое опьянение. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк. 

«У подозреваемого в нападении на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево установлено наркотическое опьянение», — написала Волк в своем telegram-канале. Она отметила, что сотрудники МВД выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в ночное время. Проводится проверка, устанавливаются мотивы и степень вреда здоровью ребенка, решается вопрос о дальнейшем процессуальном реагировании.

Ранее пассажир рейса Каир — Москва в зоне выдачи багажа аэропорта поднял ребенка 2023 года рождения и бросил его на пол, в результате чего малыш получил травму головы и потерял сознание. Медики оказали пострадавшему первую помощь и госпитализировали его. Нападавший мужчина задержан.

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У мужчины, подозреваемого в совершении нападения на двухлетнего ребенка, который получил черепно-мозговую травму и потерял сознание, в аэропорту Шереметьево установлено наркотическое опьянение. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.  «У подозреваемого в нападении на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево установлено наркотическое опьянение», — написала Волк в своем telegram-канале. Она отметила, что сотрудники МВД выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в ночное время. Проводится проверка, устанавливаются мотивы и степень вреда здоровью ребенка, решается вопрос о дальнейшем процессуальном реагировании. Ранее пассажир рейса Каир — Москва в зоне выдачи багажа аэропорта поднял ребенка 2023 года рождения и бросил его на пол, в результате чего малыш получил травму головы и потерял сознание. Медики оказали пострадавшему первую помощь и госпитализировали его. Нападавший мужчина задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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