Дебошир, едва не убивший ребенка в Шереметьево, употреблял наркотики

У мужчины, подозреваемого в совершении нападения на двухлетнего ребенка, который получил черепно-мозговую травму и потерял сознание, в аэропорту Шереметьево установлено наркотическое опьянение. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
«У подозреваемого в нападении на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево установлено наркотическое опьянение», — написала Волк в своем telegram-канале. Она отметила, что сотрудники МВД выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в ночное время. Проводится проверка, устанавливаются мотивы и степень вреда здоровью ребенка, решается вопрос о дальнейшем процессуальном реагировании.
Ранее пассажир рейса Каир — Москва в зоне выдачи багажа аэропорта поднял ребенка 2023 года рождения и бросил его на пол, в результате чего малыш получил травму головы и потерял сознание. Медики оказали пострадавшему первую помощь и госпитализировали его. Нападавший мужчина задержан.
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