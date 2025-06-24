Челябинский ветеран СВО Заозеров: бойцы — идеальные управленцы и «чистый лист» для России. Видео

Александр Заозеров: бойцы — идеальные управленцы и «чистый лист» для России

25 июня 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Заозеров стал участником двух кадровых программ для бойцов СВО Фото: Александра Пруссакова © URA.RU Челябинский ветеран СВО Александр Заозеров, участник федеральной программы «Время героев» и регионального проекта «Герои Южного Урала», убежден, что бойцы СВО должны формировать часть новой управленческой элиты страны. В разговоре с URA.RU он объяснил, почему участники СВО — это «чистый лист» для российской власти. По его словам, сочетание боевого опыта и готовность служить стране делает их идеальными кандидатами на руководящие посты. «Прежде всего, ветераны СВО доказали готовность защищать страну и полны решимости менять ее к лучшему. Участники спецоперации обладают уникальным опытом воинского братства, чувством плеча и умением взаимодействовать для достижения общих целей. Важно и то, что за ними не тянется груз политического прошлого и сомнительных связей. Они — „чистый лист“, новый фундамент, на котором можно строить будущее нашей страны, в отличие от старого, каким бы крепким он ни казался», — заявил Заозеров. Заозеров подчеркнул, что не все участники СВО могут попасть в федеральную программу из-за высокого конкурса. Региональные инициативы дают больше шансов. По его словам, они позволяют большему числу ветеранов повысить квалификацию и попробовать себя в управлении. При этом не все бойцы стремятся в политику. Кто-то выбирает бизнес, спорт или общественную деятельность. «Поскольку я работаю в Едином центре поддержки и реабилитации участников СВО, я вижу, как важно обеспечить ветеранам социальную реабилитацию. Это не только медицина и психология, но и возможность найти себя в новой деятельности», — сказал Заозеров. Александр Заозеров уже завершил обучение по федеральной программе «Время героев». Как профессиональный политолог, он рассматривал этот проект как возможность применить свои знания для служения стране. В рамках программы он прошел заочное обучение в РАНХиГС по направлению «Современное публичное управление». «Меня глубоко тронула речь президента о формировании новой элиты из военнослужащих. Я увидел в этом шанс для себя», — пояснил ветеран мотивацию отправить заявку на проект. После завершения федеральной программы Заозеров собирался подать заявку на второй поток, но его планы изменились с появлением регионального аналога — проекта «Герои Южного Урала». Хотя его предыдущие достижения были учтены, некоторые задания пришлось выполнять заново. По словам участника СВО, испытания в региональной программе оказались сложнее, но при этом гораздо интереснее. Заозеров смог попасть в научный поток обучения и надеется, что его куратором на проекте будет губернатор Челябинской области Алексей Текслер или его заместитель. Заозеров не только участвует в программах подготовки управленцев, но и активно занимается патриотическим воспитанием молодежи. Особую ценность, по его мнению, имеют уроки, которые проводят сами участники СВО. Ведь когда ветеран рассказывает о своем боевом пути, дети видят не абстрактные идеи, а реального человека, который защищал Родину. Это вызывает доверие и искренний интерес. «Сегодня патриотическое воспитание часто воспринимают как обязательную, но абстрактную процедуру. А на самом деле это фундамент национальной безопасности. Очень важно нынешнему поколению привить чувство ответственности за будущее страны. Это будущее всех нас, и детям важно передать это послание», — отметил ветеран. Программа «Герои Южного Урала» была анонсирована губернатором Алексеем Текслером во время прямой линии с жителями региона в декабре 2024 года. Проект реализуется по принципу постоянной ротации: в случае выбытия участника его место сразу занимает следующий кандидат из резервного списка. По данным организаторов, на участие в программе поступило свыше 1000 заявок от ветеранов СВО Челябинской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский ветеран СВО Александр Заозеров, участник федеральной программы «Время героев» и регионального проекта «Герои Южного Урала», убежден, что бойцы СВО должны формировать часть новой управленческой элиты страны. В разговоре с URA.RU он объяснил, почему участники СВО — это «чистый лист» для российской власти. По его словам, сочетание боевого опыта и готовность служить стране делает их идеальными кандидатами на руководящие посты. «Прежде всего, ветераны СВО доказали готовность защищать страну и полны решимости менять ее к лучшему. Участники спецоперации обладают уникальным опытом воинского братства, чувством плеча и умением взаимодействовать для достижения общих целей. Важно и то, что за ними не тянется груз политического прошлого и сомнительных связей. Они — „чистый лист“, новый фундамент, на котором можно строить будущее нашей страны, в отличие от старого, каким бы крепким он ни казался», — заявил Заозеров. Заозеров подчеркнул, что не все участники СВО могут попасть в федеральную программу из-за высокого конкурса. Региональные инициативы дают больше шансов. По его словам, они позволяют большему числу ветеранов повысить квалификацию и попробовать себя в управлении. При этом не все бойцы стремятся в политику. Кто-то выбирает бизнес, спорт или общественную деятельность. «Поскольку я работаю в Едином центре поддержки и реабилитации участников СВО, я вижу, как важно обеспечить ветеранам социальную реабилитацию. Это не только медицина и психология, но и возможность найти себя в новой деятельности», — сказал Заозеров. Александр Заозеров уже завершил обучение по федеральной программе «Время героев». Как профессиональный политолог, он рассматривал этот проект как возможность применить свои знания для служения стране. В рамках программы он прошел заочное обучение в РАНХиГС по направлению «Современное публичное управление». «Меня глубоко тронула речь президента о формировании новой элиты из военнослужащих. Я увидел в этом шанс для себя», — пояснил ветеран мотивацию отправить заявку на проект. После завершения федеральной программы Заозеров собирался подать заявку на второй поток, но его планы изменились с появлением регионального аналога — проекта «Герои Южного Урала». Хотя его предыдущие достижения были учтены, некоторые задания пришлось выполнять заново. По словам участника СВО, испытания в региональной программе оказались сложнее, но при этом гораздо интереснее. Заозеров смог попасть в научный поток обучения и надеется, что его куратором на проекте будет губернатор Челябинской области Алексей Текслер или его заместитель. Заозеров не только участвует в программах подготовки управленцев, но и активно занимается патриотическим воспитанием молодежи. Особую ценность, по его мнению, имеют уроки, которые проводят сами участники СВО. Ведь когда ветеран рассказывает о своем боевом пути, дети видят не абстрактные идеи, а реального человека, который защищал Родину. Это вызывает доверие и искренний интерес. «Сегодня патриотическое воспитание часто воспринимают как обязательную, но абстрактную процедуру. А на самом деле это фундамент национальной безопасности. Очень важно нынешнему поколению привить чувство ответственности за будущее страны. Это будущее всех нас, и детям важно передать это послание», — отметил ветеран. Программа «Герои Южного Урала» была анонсирована губернатором Алексеем Текслером во время прямой линии с жителями региона в декабре 2024 года. Проект реализуется по принципу постоянной ротации: в случае выбытия участника его место сразу занимает следующий кандидат из резервного списка. По данным организаторов, на участие в программе поступило свыше 1000 заявок от ветеранов СВО Челябинской области.