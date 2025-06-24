Иранская ракета влетела в многоэтажный дом в городе Беэр-Шева, административном центре Южного округа Израиля. Сообщается о четырех погибших и 26 раненых. Очевидцы рассказывали, что выбирались из дома сквозь обрушившиеся стены и потолки. Также они говорили о том, что в результате удара был полностью разрушен весь дом.
Один из прибывших медиков рассказал, что на месте были созданы два пункта для оказания помощи раненым. Спасатели обыскивают завалы для поиска застрявших. Мэр Беэр-Шевы Рубик Данилович заявил, что все находится под контролем — всех пострадавших доставили в больницу. Он похвалил тех, кто при тревоге спустился в бункеры и этой дисциплиной спас свою жизнь.
«Все было нормально — и вдруг раздался сильный грохот. Повсюду была пыль, слышался запах гари <...> Я вышел на улицу и был потрясен», — сказал Джордан в беседе с израильским изданием Ynet.
«Мы вышли, когда нам сказали выбираться, мы едва смогли открыть дверь. Весь потолок, коридор и двери разлетелись, мы были заблокированы. Ни окон, ни дверей, все комнаты разрушены <...> Все же, мы совершили чудо-побег, но дом разрушен. Единственное, что мы взяли, были мы сами», — отметил Тоби Навон.
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