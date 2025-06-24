Свердловчанка умерла в Турции, узнав про впавшего в кому мужа

24 июня 2025 в 15:44 Размер текста - 17 +

Несчастье со свердловской парой случилось на турецком курорте Тюрклер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительница Верхней Салды Олеся М. умерла на турецком курорте Тюрклер (Алания, Турция), узнав, что ее муж Дмитрий П. рухнул с третьего этажа отеля и впал в кому. У женщины случился инфаркт, рассказал URA.RU один из членов семьи. «Олеся спала в номере, когда ее разбудили сотрудники отеля и сообщили, что ее муж Дмитрий выпал с балкона. Ей стало плохо, ее сразу увезли в больницу. А к вечеру она умерла, врачи сказали — инфаркт», — объяснил собеседник агентства. Гражданские супруги — 48-летний Дмитрий и 41-летняя Олеся — прилетели в отпуск 16 июня, а трагедия случилась ранним утром 17-го числа. Что именно произошло — никто не знает. Известно лишь, что мужчина пролетел 15 метров и получил тяжелые травмы. Сейчас он находится в больнице в состоянии комы. Каждый день пребывания в клинике обходится крайне дорого — 100 тысяч рублей в сутки. На данный момент семья должна порядка 900 тысяч рублей. Родные объявили сбор средств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Верхней Салды Олеся М. умерла на турецком курорте Тюрклер (Алания, Турция), узнав, что ее муж Дмитрий П. рухнул с третьего этажа отеля и впал в кому. У женщины случился инфаркт, рассказал URA.RU один из членов семьи. «Олеся спала в номере, когда ее разбудили сотрудники отеля и сообщили, что ее муж Дмитрий выпал с балкона. Ей стало плохо, ее сразу увезли в больницу. А к вечеру она умерла, врачи сказали — инфаркт», — объяснил собеседник агентства. Гражданские супруги — 48-летний Дмитрий и 41-летняя Олеся — прилетели в отпуск 16 июня, а трагедия случилась ранним утром 17-го числа. Что именно произошло — никто не знает. Известно лишь, что мужчина пролетел 15 метров и получил тяжелые травмы. Сейчас он находится в больнице в состоянии комы. Каждый день пребывания в клинике обходится крайне дорого — 100 тысяч рублей в сутки. На данный момент семья должна порядка 900 тысяч рублей. Родные объявили сбор средств.