Свердловчанка умерла в Турции, узнав про впавшего в кому мужа

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Несчастье со свердловской парой случилось на турецком курорте Тюрклер Фото:

Жительница Верхней Салды Олеся М. умерла на турецком курорте Тюрклер (Алания, Турция), узнав, что ее муж Дмитрий П. рухнул с третьего этажа отеля и впал в кому. У женщины случился инфаркт, рассказал URA.RU один из членов семьи.

«Олеся спала в номере, когда ее разбудили сотрудники отеля и сообщили, что ее муж Дмитрий выпал с балкона. Ей стало плохо, ее сразу увезли в больницу. А к вечеру она умерла, врачи сказали — инфаркт», — объяснил собеседник агентства.

Гражданские супруги — 48-летний Дмитрий и 41-летняя Олеся — прилетели в отпуск 16 июня, а трагедия случилась ранним утром 17-го числа. Что именно произошло — никто не знает. Известно лишь, что мужчина пролетел 15 метров и получил тяжелые травмы. Сейчас он находится в больнице в состоянии комы. Каждый день пребывания в клинике обходится крайне дорого — 100 тысяч рублей в сутки. На данный момент семья должна порядка 900 тысяч рублей. Родные объявили сбор средств.

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Жительница Верхней Салды Олеся М. умерла на турецком курорте Тюрклер (Алания, Турция), узнав, что ее муж Дмитрий П. рухнул с третьего этажа отеля и впал в кому. У женщины случился инфаркт, рассказал URA.RU один из членов семьи. «Олеся спала в номере, когда ее разбудили сотрудники отеля и сообщили, что ее муж Дмитрий выпал с балкона. Ей стало плохо, ее сразу увезли в больницу. А к вечеру она умерла, врачи сказали — инфаркт», — объяснил собеседник агентства. Гражданские супруги — 48-летний Дмитрий и 41-летняя Олеся — прилетели в отпуск 16 июня, а трагедия случилась ранним утром 17-го числа. Что именно произошло — никто не знает. Известно лишь, что мужчина пролетел 15 метров и получил тяжелые травмы. Сейчас он находится в больнице в состоянии комы. Каждый день пребывания в клинике обходится крайне дорого — 100 тысяч рублей в сутки. На данный момент семья должна порядка 900 тысяч рублей. Родные объявили сбор средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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