В Государственном академическом театре имени Моссовета завершилась гражданская панихида по народной артистке РСФСР Валентине Талызиной, передает с места корреспондент URA.RU. Проститься с выдающейся актрисой пришли родные, друзья, коллеги и поклонники ее творчества.
Среди присутствующих были художественный руководитель театра Евгений Марчелли, режиссер Андрей Кончаловский, актриса Юлия Высоцкая, а также заслуженные и народные артисты России. Гроб с телом Валентины Талызиной был установлен на Основной сцене театра, где десятки людей возлагали цветы.
В память об актрисе были отправлены венки от президента России Владимира Путина, Министерства культуры РФ, а также от друзей и коллег. Председатель правительства Михаил Мишустин и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев направили прощальные телеграммы, которые зачитал заслуженный артист РФ Александр Яцко. После окончания церемонии прощания Валентина Талызина будет похоронена на родственном захоронении Ваганьковского кладбища.
Валентина Талызина дебютировала в кино в 1963 году, сыграв роль следователя-практиканта Инны в фильме «Человек, который сомневается». Широкую известность ей принесли роли в таких фильмах, как «Зигзаг удачи», «Большая перемена», «Афоня», «Ирония судьбы, или С легким паром!». В ее фильмографии — более ста кино- и телевизионных работ. Помимо кинематографа, Валентина Талызина долгие годы служила в Театре Моссовета, оставаясь одной из ведущих актрис труппы. Она также много работала на телевидении и в озвучивании, став голосом мамы Дяди Федора в знаменитых мультфильмах о Простоквашино. Более подробно про прощание — в материале URA.RU.
Актриса была членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, Национальной академии кинематографических искусств и наук России. За вклад в развитие отечественного искусства Валентина Талызина удостоена множества наград и званий. Последней работой актрисы стала роль в сериале «Лето в городе» (2023).
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