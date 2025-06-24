В Москве состоялось прощание с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной. Траурная церемония прошла в Театре Моссовета, на сцене которого актриса выступала на протяжении 67 лет. На месте находится корреспондент URA.RU.
Талызина скончалась 21 июня после продолжительной болезни. Она сыграла в шести кинолентах режиссера Эльдара Рязанова, среди которых — «Ирония судьбы». Стоит отметить, что именно Талызина озвучила Надю — персонажа, сыгранного Барбарой Брыльской. В 2007 году актриса вновь приняла участие в продолжении культового фильма, исполнив роль бывшей жены Ипполита. Помимо работы в кино, актриса на протяжении всей жизни оставалась актрисой Театра имени Моссовета, занималась озвучиванием персонажей в различных фильмах и анимационных лентах, читала поэтические произведения в эфире радиостанций, а также написала несколько книг.
Прощание с актрисой началось в 11:00 по МСК. С самого утра к зданию театра прибыли толпы поклонников творчества артистки. На прощание с Талызиной пришла ее подруга Надежда Старикова.
Внутри театра были выставлены черно-белые фотографии Талызиной. Соболезнования родным и близким в связи со смертью народной артистки РСФСР накануне выразил президент России Владимир Путин. На прощании также присутствовал политик Сергей Бабурин.
«Сегодня мы прощаемся не только с великой актрисой. Мы прощаемся с тем советским кинематографом, советским театром, который был разный: трепетный и жесткий, ироничный и простой, но всегда добрый. Для всех нас это большая потеря», — сказал Бабурин в разговоре с корреспондентом URA.RU.
В зрительном зале театра был установлен гроб с телом Талызиной. Родственники и близкие друзья актрисы разместились на стульях рядом. С противоположной стороны были выставлены траурные венки. Проститься с великой артисткой пришли режиссер Андрей Кончаловский, актриса Юлия Началова, актер Александр Яцко, художественный руководитель Моссовета Евгений Марчелли, актриса и театральный режиссер Ольга Анохина, актриса театра Моссовета Елена Валюшкина. Многие из них выступили с памятной речью. Актер театра Моссовета Владимир Сулимов подчеркнул, что Талызина являлась прекрасным человеком, который переживал за успех театра.
«Я много слышал и видел по телевизору, как кто-то ее обвиняет в чем-то. Странно, я с ней 65 лет знаком, у нас были необычные отношения: все назвали ее острой и язвительной, а у нас не было ни одного конфликта или ссоры. Валя была коллективистка. Она хотела, чтобы не одна она, а театр был успешным», — поделился воспоминаниями Сулимов.
После чего каждый из присутствующих подошел к гробу, чтобы в последний раз сказать прощальные слова артистке. Практически все пришли с цветами, многие принесли белые лилии. Затем траурная церемония закончилась. Люди вышли на улицу. Актер Валерий Баринов подчеркнул, что в разных сферах жизни Талызина могла приятно поразить, кого угодно.
«Валентина Илларионовна была из тех актрис, которые всегда удивляли: в жизни, на сцене, в кино, на озвучании. Она действительно удивляла. Она была всегда неожиданной и всегда интересной», — поделился Баринов в разговоре с корреспондентом URA.RU.
В начале колонны несли портрет Талызиной. Гроб унесли в машину под непрекращающиеся аплодисменты собравшихся.
Актрису похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с матерью. Подробности церемонии прощания с Валентиной Талызиной — в фотогалерее URA.RU.
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