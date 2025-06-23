В Сургуте (ХМАО) полиция задержала 29-летнего директора строительной компании. Его подозревают в незаконном трудоустройстве иностранцев, сообщила пресс-служба УМВД по Югре.
«Оперативники уголовного розыска УМВД России по Сургуту установили и задержали 29-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, подозреваемого в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. По данным полиции, он заключал фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами, которые фактически не работали в организации. За свои противоправные действия мужчина получал денежное вознаграждение», — указано в публикации окружной полиции на официальном сайте.
Сотрудники МВД провели обыски в офисе фирмы и дома у директора. Изъяли документы, печати, технику и деньги. Выяснилось, что мужчина уже был судим за другое преступление и ранее попадал в поле зрения полиции из-за нарушений миграционного законодательства. Сейчас устанавливают, скольким иностранцам он таким образом помог остаться в России. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Источник URA.RU сообщил, что речь идет о строительной фирме «Юграстройгарант» из Сургута. Она занимается строительством жилых и нежилых зданий, а также различными видами работ: от электромонтажных до кровельных.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске завершено расследование уголовного дела двух местных жителей, обвиняемых в организации незаконной миграции. Благодаря такой схеме более 700 мигрантов незаконно находились в Югре.
Автор видео: УМВД России по ХМАО
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