23 июня 2025

В Сургуте директор стройфирмы попался на фиктивном трудоустройстве мигрантов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте арестовали директора стройфирмы за незаконное трудоустройство мигрантов
В Сургуте арестовали директора стройфирмы за незаконное трудоустройство мигрантов Фото:

В Сургуте (ХМАО) полиция задержала 29-летнего директора строительной компании. Его подозревают в незаконном трудоустройстве иностранцев, сообщила пресс-служба УМВД по Югре.

«Оперативники уголовного розыска УМВД России по Сургуту установили и задержали 29-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, подозреваемого в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. По данным полиции, он заключал фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами, которые фактически не работали в организации. За свои противоправные действия мужчина получал денежное вознаграждение», — указано в публикации окружной полиции на официальном сайте.

Сотрудники МВД провели обыски в офисе фирмы и дома у директора. Изъяли документы, печати, технику и деньги. Выяснилось, что мужчина уже был судим за другое преступление и ранее попадал в поле зрения полиции из-за нарушений миграционного законодательства. Сейчас устанавливают, скольким иностранцам он таким образом помог остаться в России. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Источник URA.RU сообщил, что речь идет о строительной фирме «Юграстройгарант» из Сургута.  Она занимается строительством жилых и нежилых зданий, а также различными видами работ: от электромонтажных до кровельных. 

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске завершено расследование уголовного дела двух местных жителей, обвиняемых в организации незаконной миграции. Благодаря такой схеме более 700 мигрантов незаконно находились в Югре.

Автор видео: УМВД России по ХМАО

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В Сургуте (ХМАО) полиция задержала 29-летнего директора строительной компании. Его подозревают в незаконном трудоустройстве иностранцев, сообщила пресс-служба УМВД по Югре. «Оперативники уголовного розыска УМВД России по Сургуту установили и задержали 29-летнего уроженца одной из стран Средней Азии, подозреваемого в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. По данным полиции, он заключал фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами, которые фактически не работали в организации. За свои противоправные действия мужчина получал денежное вознаграждение», — указано в публикации окружной полиции на официальном сайте. Сотрудники МВД провели обыски в офисе фирмы и дома у директора. Изъяли документы, печати, технику и деньги. Выяснилось, что мужчина уже был судим за другое преступление и ранее попадал в поле зрения полиции из-за нарушений миграционного законодательства. Сейчас устанавливают, скольким иностранцам он таким образом помог остаться в России. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Источник URA.RU сообщил, что речь идет о строительной фирме «Юграстройгарант» из Сургута.  Она занимается строительством жилых и нежилых зданий, а также различными видами работ: от электромонтажных до кровельных.  Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске завершено расследование уголовного дела двух местных жителей, обвиняемых в организации незаконной миграции. Благодаря такой схеме более 700 мигрантов незаконно находились в Югре. Автор видео: УМВД России по ХМАО
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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