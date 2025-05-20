В ХМАО члены ОПГ оформили для 700 мигрантов липовые трудовые договоры

В Ханты-Мансийске завершено расследование уголовного дела двух местных жителей, обвиняемых в организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет иностранцев. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.
«С 2018 по 2024 год за денежное вознаграждение от иностранцев они оформляли мигрантам фиктивные трудовые договоры, фиктивно регистрировали их в своем жилье, незаконно ставили иностранцев на миграционный учет», — рассказали в прокуратуре.
По данным следственного комитета, работник МФЦ без очереди по предварительной договоренности с подельниками принимал документы для постановки на учет. «При этом в случае выявления ошибок документы не возвращались заявителям, чтобы не пропустить сроки истечения временного пребывания. Сотрудник самостоятельно устранял ошибки», — пояснили в ведомстве.
Благодаря такой схеме более 700 мигрантов незаконно находились в Югре, еще 52 человека были неправомерно поставлены на миграционный учет. Доход преступной группы от незаконной деятельности составил не менее 2,5 миллионов рублей. Уголовные дела в отношении организатора схемы, «помощников» направлены в суд и находятся на рассмотрении.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута за пять месяцев прописал 115 человек в своей квартире. Сейчас все граждане сняты с регистрационного учета, а владелиц жилья обвиняется по статье 322.2 УК РФ. Уголовное дело уже направлено в суд.
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