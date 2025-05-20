20 мая 2025

В ХМАО члены ОПГ оформили для 700 мигрантов липовые трудовые договоры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители ХМАО пойдут под суд за фиктивную регистрацию мигрантов
Жители ХМАО пойдут под суд за фиктивную регистрацию мигрантов Фото:

В Ханты-Мансийске завершено расследование уголовного дела двух местных жителей, обвиняемых в организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет иностранцев. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«С 2018 по 2024 год за денежное вознаграждение от иностранцев они оформляли мигрантам фиктивные трудовые договоры, фиктивно регистрировали их в своем жилье, незаконно ставили иностранцев на миграционный учет», — рассказали в прокуратуре.

По данным следственного комитета, работник МФЦ без очереди по предварительной договоренности с подельниками принимал документы для постановки на учет. «При этом в случае выявления ошибок документы не возвращались заявителям, чтобы не пропустить сроки истечения временного пребывания. Сотрудник самостоятельно устранял ошибки», — пояснили в ведомстве.

Благодаря такой схеме более 700 мигрантов незаконно находились в Югре, еще 52 человека были неправомерно поставлены на миграционный учет. Доход преступной группы от незаконной деятельности составил не менее 2,5 миллионов рублей. Уголовные дела в отношении организатора схемы, «помощников» направлены в суд и находятся на рассмотрении.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута за пять месяцев прописал 115 человек в своей квартире. Сейчас все граждане сняты с регистрационного учета, а владелиц жилья обвиняется по статье 322.2 УК РФ. Уголовное дело уже направлено в суд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске завершено расследование уголовного дела двух местных жителей, обвиняемых в организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет иностранцев. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «С 2018 по 2024 год за денежное вознаграждение от иностранцев они оформляли мигрантам фиктивные трудовые договоры, фиктивно регистрировали их в своем жилье, незаконно ставили иностранцев на миграционный учет», — рассказали в прокуратуре. По данным следственного комитета, работник МФЦ без очереди по предварительной договоренности с подельниками принимал документы для постановки на учет. «При этом в случае выявления ошибок документы не возвращались заявителям, чтобы не пропустить сроки истечения временного пребывания. Сотрудник самостоятельно устранял ошибки», — пояснили в ведомстве. Благодаря такой схеме более 700 мигрантов незаконно находились в Югре, еще 52 человека были неправомерно поставлены на миграционный учет. Доход преступной группы от незаконной деятельности составил не менее 2,5 миллионов рублей. Уголовные дела в отношении организатора схемы, «помощников» направлены в суд и находятся на рассмотрении. Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута за пять месяцев прописал 115 человек в своей квартире. Сейчас все граждане сняты с регистрационного учета, а владелиц жилья обвиняется по статье 322.2 УК РФ. Уголовное дело уже направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...