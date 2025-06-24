Как выглядит список кандидатов от ЛДПР в курганскую облдуму. Инсайд

Курганская ЛДПР отправит на выборы в облдуму 17 своих кандидатов
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От ЛДПр по спискам пойдут те же кандидаты, что и по округам
От ЛДПр по спискам пойдут те же кандидаты, что и по округам Фото:
новость из сюжета
Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

Курганское региональное отделение ЛДПР официально представило список кандидатов, которые пойдут на выборы в Курганскую областную думу. Партия закрыла все 17 одномандатных округов, при этом одни и те же кандидаты будут выдвигаться и по спискам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к властям. 

В числе ключевых фигур — действующий депутат облдумы и координатор ЛДПР в Кургане Юрий Ярушин, депутат гордумы Кургана Антон Рудаков, экс-чиновник и заместитель главврача шадринского диспансера Анатолий Шахов, а также Павел Вагин, который ранее баллотировался в городскую думу Кургана. «В списке еще значится секретарь регионального отделения партии Мария Максимова, привлекшая внимание избирателей своими откровенными видео в TikTok», — говорят URA.RU источники.

Полный список одномандатников по округам, по всей вероятности они же и возглавят списки, выглядит следующим образом:

  • Округ №1 (Восточный): Павел Вагин
  • Округ №2 (Центральный): Мария Максимова
  • Округ №3 (Западный): Алексей Вишнягов
  • Округ №4 (Железнодорожный): Елизавета Исаева
  • Округ №5 (Заозерный): Антон Барышев
  • Округ №6 (Рябковский): Антон Рудаков
  • Округ №7 (Шадринский 1): Иван Кононов
  • Округ №8 (Шадринский 2): Анатолий Шахов
  • Округ №9 (Катайский): Юрий Поникаровских
  • Округ №10 (Щучанский): Людмила Зулкарнаева
  • Округ №11 (Шумихинский): Варвара Хомченкова
  • Округ №12 (Каргапольский): Александр Усольцев
  • Округ №13 (Куртамышский): Павел Вихорев
  • Округ №14 (Притобольный): Сергей Жосан
  • Округ №15 (Варгашинский): Алексей Воинков
  • Округ №16 (Макушинский): Олег Самсонов
  • Округ №17 (Кетовский): Юрий Ярушин.

Ранее в партии говорили, что кандидаты ЛДПР представляют широкий социальный спектр — от действующих депутатов и медиков до общественных активистов и молодежи. Партия делает акцент на решении ключевых проблем региона: доступном жилье, контроле цен на товары первой необходимости и сокращении социального неравенства между городами и сельскими районами.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области утвердили список кандидатов «Единой России» на выборах в областную думу. Свой список утвердили и в КПРФ. В числе выдвинутых — действующие депутаты. Партия закрыла все 17 округов — по каждому выдвинут кандидат.

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Курганское региональное отделение ЛДПР официально представило список кандидатов, которые пойдут на выборы в Курганскую областную думу. Партия закрыла все 17 одномандатных округов, при этом одни и те же кандидаты будут выдвигаться и по спискам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к властям.  В числе ключевых фигур — действующий депутат облдумы и координатор ЛДПР в Кургане Юрий Ярушин, депутат гордумы Кургана Антон Рудаков, экс-чиновник и заместитель главврача шадринского диспансера Анатолий Шахов, а также Павел Вагин, который ранее баллотировался в городскую думу Кургана. «В списке еще значится секретарь регионального отделения партии Мария Максимова, привлекшая внимание избирателей своими откровенными видео в TikTok», — говорят URA.RU источники. Полный список одномандатников по округам, по всей вероятности они же и возглавят списки, выглядит следующим образом: Ранее в партии говорили, что кандидаты ЛДПР представляют широкий социальный спектр — от действующих депутатов и медиков до общественных активистов и молодежи. Партия делает акцент на решении ключевых проблем региона: доступном жилье, контроле цен на товары первой необходимости и сокращении социального неравенства между городами и сельскими районами. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области утвердили список кандидатов «Единой России» на выборах в областную думу. Свой список утвердили и в КПРФ. В числе выдвинутых — действующие депутаты. Партия закрыла все 17 округов — по каждому выдвинут кандидат.
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