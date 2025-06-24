Курганское региональное отделение ЛДПР официально представило список кандидатов, которые пойдут на выборы в Курганскую областную думу. Партия закрыла все 17 одномандатных округов, при этом одни и те же кандидаты будут выдвигаться и по спискам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к властям.
В числе ключевых фигур — действующий депутат облдумы и координатор ЛДПР в Кургане Юрий Ярушин, депутат гордумы Кургана Антон Рудаков, экс-чиновник и заместитель главврача шадринского диспансера Анатолий Шахов, а также Павел Вагин, который ранее баллотировался в городскую думу Кургана. «В списке еще значится секретарь регионального отделения партии Мария Максимова, привлекшая внимание избирателей своими откровенными видео в TikTok», — говорят URA.RU источники.
Полный список одномандатников по округам, по всей вероятности они же и возглавят списки, выглядит следующим образом:
- Округ №1 (Восточный): Павел Вагин
- Округ №2 (Центральный): Мария Максимова
- Округ №3 (Западный): Алексей Вишнягов
- Округ №4 (Железнодорожный): Елизавета Исаева
- Округ №5 (Заозерный): Антон Барышев
- Округ №6 (Рябковский): Антон Рудаков
- Округ №7 (Шадринский 1): Иван Кононов
- Округ №8 (Шадринский 2): Анатолий Шахов
- Округ №9 (Катайский): Юрий Поникаровских
- Округ №10 (Щучанский): Людмила Зулкарнаева
- Округ №11 (Шумихинский): Варвара Хомченкова
- Округ №12 (Каргапольский): Александр Усольцев
- Округ №13 (Куртамышский): Павел Вихорев
- Округ №14 (Притобольный): Сергей Жосан
- Округ №15 (Варгашинский): Алексей Воинков
- Округ №16 (Макушинский): Олег Самсонов
- Округ №17 (Кетовский): Юрий Ярушин.
Ранее в партии говорили, что кандидаты ЛДПР представляют широкий социальный спектр — от действующих депутатов и медиков до общественных активистов и молодежи. Партия делает акцент на решении ключевых проблем региона: доступном жилье, контроле цен на товары первой необходимости и сокращении социального неравенства между городами и сельскими районами.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области утвердили список кандидатов «Единой России» на выборах в областную думу. Свой список утвердили и в КПРФ. В числе выдвинутых — действующие депутаты. Партия закрыла все 17 округов — по каждому выдвинут кандидат.
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