Путин попросил Москалькову искать без вести пропавших на СВО

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул значимость деятельности по поиску пропавших без вести на специальной военной операции (СВО). Российский лидер призвал уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову не прекращать усилия в данном направлении.
«Это очень важная работа. Прошу продолжать, конечно», — сказал Путин, обращаясь к Москальковой.
Уполномоченного по правам человека в РФ Путин принял в Кремле с докладом. Во время встречи омбудсмен проинформировала президента о взаимодействии с агентством по поиску пропавших без вести, благодаря которому удалось установить местонахождение свыше 3,5 тысячи военнослужащих, ранее считавшихся пропавшими на СВО.
Ранее Москалькова рассказала, что в Россию вернулись солдаты, чьи семьи ранее обращались в аппарат омбудсмена с заявлениями о том, что они пропали без вести. Их возвращение состоялось в рамках стамбульских соглашений, которые были достигнуты делегациями 2 июня.
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