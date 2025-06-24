Россия пытается вернуть граждан, насильно удерживаемых на Украине

В Россию удалось вернуть 132 жителя Курской области, ранее удерживаемых на Украине. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Наши граждане из Курской области были перемещены на Украину. Удалось вернуть 132 человека», — сказала Москалькова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Несмотря на достигнутый прогресс, еще 32 жителя Курской области продолжают оставаться в украинском городе Сумы. Москалькова подчеркнула, что работа по их возвращению продолжается, и выразила надежду на положительный исход благодаря обращениям в международные организации и к Святому престолу. Москалькова также подчеркнула важность соблюдения Женевских конвенций в отношении гражданских лиц, находящихся в зоне конфликта.
Благодаря сотрудничеству с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международным комитетом Красного Креста удалось установить местонахождение более 3,5 тысячи человек, ранее считавшихся пропавшими без вести в ходе специальной военной операции: «В результате совместной деятельности удалось найти свыше 3,5 тысячи человек, числившихся пропавшими», — также сообщила Москалькова.
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