От дружбы славян до Дня моряка: список праздников 15 июня 2025

На среду, 25 июня, выпадают самые разные праздники. Пока по всему миру празднуют День моряка, в России поздравляют сотрудников, занимающихся статистикой, а в православных храмах вспоминают княгиню Анну Кашинскую. О том, какие праздники выпадают на 25 июня 2025 — в материале URA.RU
Праздники в России и мире 25 июня 2025
День работника статистики
Профессиональный праздник был учрежден в 2014 году и приурочен к дате основания первых статистических органов Российской империи в 1811 году по Манифесту императора Александра I. История государственной статистики насчитывает более двух веков, в течение которых ее роль в управлении страной, экономическом планировании и проведении переписей населения неоднократно подтверждалась.
Сегодня Федеральная служба государственной статистики (Росстат) продолжает выполнять ключевые функции по сбору и анализу социально-экономических данных, опираясь на принципы цифровизации, открытости и объективности. Традиции празднования включают вручение наград, концерты и дни открытых дверей.
День дружбы и единения славян
День дружбы и единения славян — праздник, посвященный укреплению исторических, культурных и духовных связей между славянскими народами, численность которых в мире составляет около 350 миллионов человек. Учрежденный в 1990-х годах на фоне распада СССР, праздник стал символом стремления к единству и взаимопониманию между новыми независимыми славянскими государствами. Он особенно широко отмечается в России, Белоруссии и других странах с исторически славянским населением.
Торжества сопровождаются культурными мероприятиями, официальными поздравлениями, участием властей, церкви и национально-культурных объединений. Праздник способствует сохранению самобытной культуры, обычаев и традиций, укрепляя гражданский мир и межнациональное согласие.
Международный день моряка (Day of the Seafarer)
Международный день моряка учрежден в 2010 году решением Международной морской организации (IMO) при ООН. Этот профессиональный праздник посвящен морякам торгового флота, чей вклад в мировую экономику, международную торговлю и обеспечение безопасности на море трудно переоценить. Моряки совершают до 80% глобальных торговых перевозок, играя ключевую роль в соединении континентов и народов.
Каждый год праздник проходит под определенной тематикой и становится поводом не только для торжеств, но и для привлечения внимания к актуальным проблемам отрасли, таким как пиратство. День моряка подчеркивает значимость морских профессий и проходит с вручением наград, проведением памятных мероприятий и акций в поддержку «людей моря».
Фестиваль «Опернплацфест» (Opernplatzfest)
Этот фестиваль — одно из главных светских событий Франкфурта-на-Майне, проходящее ежегодно с 1978 года на площади перед восстановленным зданием Старой оперы. Мероприятие, известное как бал под открытым небом, сочетает культурную программу с гастрономическим праздником: на площади размещаются павильоны и киоски с деликатесами и шампанским. Фестиваль привлекает как местных жителей, так и знаменитостей — политиков, бизнесменов, деятелей искусства, что делает его важной частью общественной и культурной жизни города.
Православные праздники 25 июня 2025
Празднование в честь обретения мощей и второго прославления благоверной великой княгини Анны Кашинской
Святая благоверная княгиня Анна Кашинская — дочь ростовского князя Димитрия Борисовича и супруга святого великого князя Михаила Тверского. После мученической смерти мужа она ушла в монастырь, приняв постриг под именем Евфросиния, а затем схиму с именем Анна. Мать четверых сыновей, двое из которых также приняли мученическую смерть. Умерла в 1338 году в Кашинском Успенском монастыре, где и была погребена.
Первые чудеса от ее гроба зафиксированы в 1611 году. В 1649 году была причислена к лику святых, однако в 1677 году почитание было временно отменено из-за религиозных споров. Вторичное прославление состоялось 25 июня 1909 года, после чего празднование стало общецерковным.
Празднования по народному календарю
Петр Солнцеворот — день памяти преподобного Петра Афонского чествуют греческого воина VII века, принявшего монашество после чудесного освобождения из плена. Проведя 53 года в уединении на Афоне, он стал символом духовной силы и борьбы с искушениями.
На Руси этот день называли Петровым, Солнцеворотом, Рыболовом и Запоздалым капустником, связывая его с народными традициями, сельскохозяйственными работами и погодными приметами. В этот день сеяли последнюю гречу, ловили рыбу, варили уху, а по погоде гадали на сенокос. Петр Афонский в народной культуре олицетворял переход к летнему зною и началу жатвы.
Известные личности, родившиеся в этот день
- Антонио Гауди (1852–1926) – испанский (каталонский) архитектор, мастер модерна, автор Саграда Фамилия.
- Вальтер Нернст (1864–1941) – немецкий физикохимик, лауреат Нобелевской премии по химии (1920) за работы по термодинамике.
- Алексей Ухтомский (1875–1942) – русский физиолог, создатель учения о доминанте.
- Джордж Оруэлл (1903–1950) – английский писатель-антиутопист, автор «1984» и «Скотного двора».
- Владимир Коккинаки (1904–1985) – советский летчик-испытатель, дважды Герой Советского Союза.
- Арсений Тарковский (1907–1989) – русский поэт и переводчик, отец кинорежиссера Андрея Тарковского.
- Чарльз Шеффилд (1935–2002) – английский писатель-фантаст, президент Ассоциации американских писателей-фантастов.
- Альберт Филозов (1937–2016) – советский и российский актер театра и кино («Гостья из будущего»).
- Владимир Толоконников (1943–2017) – советский и казахстанский актер, исполнитель роли Шарикова в «Собачьем сердце».
- Владимир Крамник (род. 1975) – российский шахматист, 14-й чемпион мира по шахматам (2000–2007).
День траурной памяти
- Эрнст Гофман (1776–1822) – немецкий писатель-романтик, композитор и художник, автор повести «Щелкунчик и Мышиный король».
- Жак-Ив Кусто (1910–1997) – французский океанограф, изобретатель акваланга, создатель документальных фильмов о подводном мире («Подводная одиссея команды Кусто»).
- Мишель Фуко (1926–1984) – французский философ, историк идей, автор концепций «археологии знания» и «дисциплинарных институтов» («Надзирать и наказывать»).
- Евгений Моргунов (1927–1999) – советский актер, известный по роли Бывалого в комедийной трилогии («Операция «Ы»», «Кавказская пленница»).
- Майкл Джексон (1958–2009) – американский певец, танцор и автор песен, «король поп-музыки», обладатель 15 премий «Грэмми» («Thriller», «Billie Jean»).
Именины в этот день
Женщины: Мария, Анна
Мужчины: Арсений, Иван, Андрей, Онуфрий, Петр, Степан, Тимофей Юлиан
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