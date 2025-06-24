Подростки, погибшие под Челябинском на мотоцикле, были без экипировки

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Подростки катались на мотоцикле без экипировки
Подростки катались на мотоцикле без экипировки Фото:

Подростки, погибшие в селе Казанцево (под Челябинском) на мотоцикле, были без экипировки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ области.

«В момент ДТП подростки были без экипировки и мотошлемов», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. От удара они скончались на месте.

По данным управления, подростки ехали вдвоем на мотоцикле. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги вправо. После врезался в электроопору.

У подростков не было водительских прав. Они сели за руль мотоцикла нелегально.

Сейчас на месте работают экстренные службы. В Казанцево выехал заместитель начальника регионального управления ГАИ Николай Косарев.

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Подростки, погибшие в селе Казанцево (под Челябинском) на мотоцикле, были без экипировки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ области. «В момент ДТП подростки были без экипировки и мотошлемов», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. От удара они скончались на месте. По данным управления, подростки ехали вдвоем на мотоцикле. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги вправо. После врезался в электроопору. У подростков не было водительских прав. Они сели за руль мотоцикла нелегально. Сейчас на месте работают экстренные службы. В Казанцево выехал заместитель начальника регионального управления ГАИ Николай Косарев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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