Подростки, погибшие под Челябинском на мотоцикле, были без экипировки

Подростки, погибшие в селе Казанцево (под Челябинском) на мотоцикле, были без экипировки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГАИ области.
«В момент ДТП подростки были без экипировки и мотошлемов», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. От удара они скончались на месте.
По данным управления, подростки ехали вдвоем на мотоцикле. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги вправо. После врезался в электроопору.
У подростков не было водительских прав. Они сели за руль мотоцикла нелегально.
Сейчас на месте работают экстренные службы. В Казанцево выехал заместитель начальника регионального управления ГАИ Николай Косарев.
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