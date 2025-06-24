Российская нефть заметно подорожала на фоне войны Ирана и Израиля

Стоимость российской нефти выросла на фоне усиления геополитической напряженности, вызванной конфликтом между Ираном и Израилем, в который также были вовлечены Соединенные Штаты. Об этом сообщило международное ценовое агентство Argus.
«Российская нефть подорожала на фоне рисков, связанных с ирано-израильским конфликтом. <...> Так, на базисе FOB Приморск (в порту отгрузки) котировка Urals достигала $68,09 за баррель, а на базисе FOB Новороссийск — $68,24 за баррель», — следует из данный агентства, с которыми ознакомилось РБК.
Там уточнили, что на следующий день цена марки превысила $65 за баррель, а по итогам торгов 23 июня составила $65,08 за баррель в Приморске и $65,23 — в Новороссийске. Стоимость ESPO 19 июня впервые с января превысила $70 за баррель. По данным Argus, в июне цены обеих российских марок нефти превысили потолок в $60 за баррель, установленный странами G7, ЕС и Австралией. ESPO превысила этот уровень 9 июня, Urals — с 13 июня, после начала конфликта между Израилем и Ираном.
Ранее эксперты предупреждали, что эскалация конфликта между Ираном и Израилем способна привести к резкому росту цен на нефть — вплоть до 130 долларов за баррель в случае закрытия Ираном Ормузского пролива, через который проходит 20% мировых поставок нефти. По оценкам аналитиков, дальнейшее развитие ситуации на Ближнем Востоке будет определять динамику мирового нефтяного рынка.
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