Российские банки будут отчитываться перед родителями несовершеннолетних клиентов

С 1 июля 2026 года в РФ вступает в силу закон, обязывающий банки предоставлять справки о счетах и вкладах несовершеннолетних клиентов (от 14 до 18 лет) не только самим подросткам, но и их законным представителям. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин.
Закон уже опубликован на официальном портале правовых актов. Он предусматривает исключения для полностью дееспособных несовершеннолетних. К этой категории относятся подростки, вступившие в брак (в разрешенных случаях до 18 лет), работающие по трудовому договору с 16 лет или ведущие предпринимательскую деятельность с согласия родителей. В этих случаях справки по счетам будут выдаваться только самим подросткам.
Для подтверждения полномочий законных представителей банки будут использовать систему межведомственного электронного взаимодействия. Информация будет поступать из Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере, оператором которой является Соцфонд РФ. Если сведения о представителях отсутствуют, банки смогут выдать справку на основании свидетельства о рождении, усыновлении или акта органа опеки.
Закон направлен на предотвращение случаев, когда несовершеннолетние оформляют банковские карты и другие платежные инструменты за вознаграждение, а также на борьбу с использованием подростковых карт для совершения мошенничества. В пояснительных документах отмечается, что такие карты часто попадают к злоумышленникам, которые используют их для обналичивания средств, полученных преступным путем.
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