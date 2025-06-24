Российские банки будут отчитываться перед родителями несовершеннолетних клиентов

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Закон предусматривает исключения для дееспособных несовершеннолетних
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С 1 июля 2026 года в РФ вступает в силу закон, обязывающий банки предоставлять справки о счетах и вкладах несовершеннолетних клиентов (от 14 до 18 лет) не только самим подросткам, но и их законным представителям. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин.

Закон уже опубликован на официальном портале правовых актов. Он предусматривает исключения для полностью дееспособных несовершеннолетних. К этой категории относятся подростки, вступившие в брак (в разрешенных случаях до 18 лет), работающие по трудовому договору с 16 лет или ведущие предпринимательскую деятельность с согласия родителей. В этих случаях справки по счетам будут выдаваться только самим подросткам.

Для подтверждения полномочий законных представителей банки будут использовать систему межведомственного электронного взаимодействия. Информация будет поступать из Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере, оператором которой является Соцфонд РФ. Если сведения о представителях отсутствуют, банки смогут выдать справку на основании свидетельства о рождении, усыновлении или акта органа опеки.

Закон направлен на предотвращение случаев, когда несовершеннолетние оформляют банковские карты и другие платежные инструменты за вознаграждение, а также на борьбу с использованием подростковых карт для совершения мошенничества. В пояснительных документах отмечается, что такие карты часто попадают к злоумышленникам, которые используют их для обналичивания средств, полученных преступным путем.

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С 1 июля 2026 года в РФ вступает в силу закон, обязывающий банки предоставлять справки о счетах и вкладах несовершеннолетних клиентов (от 14 до 18 лет) не только самим подросткам, но и их законным представителям. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. Закон уже опубликован на официальном портале правовых актов. Он предусматривает исключения для полностью дееспособных несовершеннолетних. К этой категории относятся подростки, вступившие в брак (в разрешенных случаях до 18 лет), работающие по трудовому договору с 16 лет или ведущие предпринимательскую деятельность с согласия родителей. В этих случаях справки по счетам будут выдаваться только самим подросткам. Для подтверждения полномочий законных представителей банки будут использовать систему межведомственного электронного взаимодействия. Информация будет поступать из Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере, оператором которой является Соцфонд РФ. Если сведения о представителях отсутствуют, банки смогут выдать справку на основании свидетельства о рождении, усыновлении или акта органа опеки. Закон направлен на предотвращение случаев, когда несовершеннолетние оформляют банковские карты и другие платежные инструменты за вознаграждение, а также на борьбу с использованием подростковых карт для совершения мошенничества. В пояснительных документах отмечается, что такие карты часто попадают к злоумышленникам, которые используют их для обналичивания средств, полученных преступным путем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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