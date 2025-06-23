23 июня 2025

«Котлеты из комаров»: сотрудники дочки «Газпрома» из ХМАО столкнулись с нашествием мошки на вахте

Сотрудники дочерней компании «Газпрома» из ХМАО столкнулись с нашествием комаров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Насекомые выводят из строя технику дочерней компании «Газпрома» из ХМАО
Насекомые выводят из строя технику дочерней компании «Газпрома» из ХМАО Фото:

Вахтовики газовой компании из ХМАО столкнулись с нашествием комаров на производственных объектах. Они сняли видео, на котором рабочий достает из техники фильтр, забитый плотной массой насекомых. На мужчинах спецодежда с логотипом компании «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в Югре) с антимоскитными сетками, защищающими лицо.

«Говорят, что комаров на севере нет... Опять вскрываем фильтр — котлеты из комаров делать будем, пирожки печь», — шутят рабочие, комментируя происходящее. Видео опубликовал telegram-канал NV86_CRAB.

Один из вахтовиков замечает, что из-за засора техника потеряла мощность. На кадрах видно, как рабочий открывает боковой отсек экскаватора и достает загрязненный воздушный фильтр двигателя, полностью забитый серой массой насекомых. Он чистит засор и демонстрирует извлеченный из техники шевелящийся ком из мусора и комаров.

Агентство URA.RU направило запрос в «Газпром трансгаз Югорск». Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU писало, что ученые сообщили сроки нашествия комаров и мошек в ХМАО. Массовое появление ожидалось к концу мая после таяния льдов на водоемах и прогрева почвы.

Автор видео: telegram-канал NV86_CRAB

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вахтовики газовой компании из ХМАО столкнулись с нашествием комаров на производственных объектах. Они сняли видео, на котором рабочий достает из техники фильтр, забитый плотной массой насекомых. На мужчинах спецодежда с логотипом компании «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в Югре) с антимоскитными сетками, защищающими лицо. «Говорят, что комаров на севере нет... Опять вскрываем фильтр — котлеты из комаров делать будем, пирожки печь», — шутят рабочие, комментируя происходящее. Видео опубликовал telegram-канал NV86_CRAB. Один из вахтовиков замечает, что из-за засора техника потеряла мощность. На кадрах видно, как рабочий открывает боковой отсек экскаватора и достает загрязненный воздушный фильтр двигателя, полностью забитый серой массой насекомых. Он чистит засор и демонстрирует извлеченный из техники шевелящийся ком из мусора и комаров. Агентство URA.RU направило запрос в «Газпром трансгаз Югорск». Ответ на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало, что ученые сообщили сроки нашествия комаров и мошек в ХМАО. Массовое появление ожидалось к концу мая после таяния льдов на водоемах и прогрева почвы. Автор видео: telegram-канал NV86_CRAB
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...