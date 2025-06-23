«Котлеты из комаров»: сотрудники дочки «Газпрома» из ХМАО столкнулись с нашествием мошки на вахте

Вахтовики газовой компании из ХМАО столкнулись с нашествием комаров на производственных объектах. Они сняли видео, на котором рабочий достает из техники фильтр, забитый плотной массой насекомых. На мужчинах спецодежда с логотипом компании «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в Югре) с антимоскитными сетками, защищающими лицо.
«Говорят, что комаров на севере нет... Опять вскрываем фильтр — котлеты из комаров делать будем, пирожки печь», — шутят рабочие, комментируя происходящее. Видео опубликовал telegram-канал NV86_CRAB.
Один из вахтовиков замечает, что из-за засора техника потеряла мощность. На кадрах видно, как рабочий открывает боковой отсек экскаватора и достает загрязненный воздушный фильтр двигателя, полностью забитый серой массой насекомых. Он чистит засор и демонстрирует извлеченный из техники шевелящийся ком из мусора и комаров.
Агентство URA.RU направило запрос в «Газпром трансгаз Югорск». Ответ на момент публикации не поступил.
Ранее URA.RU писало, что ученые сообщили сроки нашествия комаров и мошек в ХМАО. Массовое появление ожидалось к концу мая после таяния льдов на водоемах и прогрева почвы.
Автор видео: telegram-канал NV86_CRAB
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