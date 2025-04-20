20 апреля 2025
19 апреля 2025

Когда ждать нашествия комаров и мошек в ХМАО: ученые назвали сроки

В ХМАО предупредили о скором пробуждении комаров
© Служба новостей «URA.RU»
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До мая насекомые не будут беспокоить
До мая насекомые не будут беспокоить Фото:

Комары и мошки начнут массово появляться в ХМАО к концу мая. Насекомые проявят активность после таяния льдов на водоемах и прогрева почвы. Об этом сообщил ученый СурГУ Николай Наконечный телеканалу «Мегаполис».

«Согласно прогнозу старшего научного сотрудника НОЦ Института естественных и технических наук СурГУ Николая Наконечного, комары и мошки начнут появляться в Югре к концу мая, когда лед сойдет с водоемов и почва прогреется», — сообщается на сайте телеканала. До мая насекомые не будут беспокоить.

Летом ожидается нашествие комаров, особенно при влажной погоде с дождями и паводками. Личинки развиваются в водоемах, а взрослые особи обитают у рек и озер. Эффективная борьба с комарами без ущерба для природы невозможна. Их численность зависит от количества водоемов в регионе — рек, ручьев, озер и болот. 

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске с 28 апреля по 18 сентября 2025 года запланированы работы по уничтожению клещей, комаров и грызунов. Обработка охватит 253 объекта, среди которых парки, школы, больницы и кладбища.

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Комары и мошки начнут массово появляться в ХМАО к концу мая. Насекомые проявят активность после таяния льдов на водоемах и прогрева почвы. Об этом сообщил ученый СурГУ Николай Наконечный телеканалу «Мегаполис». «Согласно прогнозу старшего научного сотрудника НОЦ Института естественных и технических наук СурГУ Николая Наконечного, комары и мошки начнут появляться в Югре к концу мая, когда лед сойдет с водоемов и почва прогреется», — сообщается на сайте телеканала. До мая насекомые не будут беспокоить. Летом ожидается нашествие комаров, особенно при влажной погоде с дождями и паводками. Личинки развиваются в водоемах, а взрослые особи обитают у рек и озер. Эффективная борьба с комарами без ущерба для природы невозможна. Их численность зависит от количества водоемов в регионе — рек, ручьев, озер и болот.  Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске с 28 апреля по 18 сентября 2025 года запланированы работы по уничтожению клещей, комаров и грызунов. Обработка охватит 253 объекта, среди которых парки, школы, больницы и кладбища.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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