Когда ждать нашествия комаров и мошек в ХМАО: ученые назвали сроки

Комары и мошки начнут массово появляться в ХМАО к концу мая. Насекомые проявят активность после таяния льдов на водоемах и прогрева почвы. Об этом сообщил ученый СурГУ Николай Наконечный телеканалу «Мегаполис».
«Согласно прогнозу старшего научного сотрудника НОЦ Института естественных и технических наук СурГУ Николая Наконечного, комары и мошки начнут появляться в Югре к концу мая, когда лед сойдет с водоемов и почва прогреется», — сообщается на сайте телеканала. До мая насекомые не будут беспокоить.
Летом ожидается нашествие комаров, особенно при влажной погоде с дождями и паводками. Личинки развиваются в водоемах, а взрослые особи обитают у рек и озер. Эффективная борьба с комарами без ущерба для природы невозможна. Их численность зависит от количества водоемов в регионе — рек, ручьев, озер и болот.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске с 28 апреля по 18 сентября 2025 года запланированы работы по уничтожению клещей, комаров и грызунов. Обработка охватит 253 объекта, среди которых парки, школы, больницы и кладбища.
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