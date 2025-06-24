В Госдуме отреагировали на возвращение Козловского в театр: «Мы себя уважаем?»

Актер Данила Козловский в сентябре исполнит главную роль в спектакле «Чуковский» на сцене Театра имени Ермоловой. До этого артист критиковал проведение специальной военной операции (СВО) и не давал спектаклей в России на протяжении трех лет. URA.RU обратилось за комментарием по этому поводу к первому заместителю председателя Комитета по культуре Госдумы Александру Шолохову.
«Я не берусь давать правовую оценку, потому что для этого есть правовые структуры и соответствующие нормы. Требуется социальное расследование для того, чтобы с правовой точки зрения оценить такие действия. Но у меня всегда в подобных ситуациях возникает вопрос: почему все задачи возлагаются на власть, которую потом и критикуют за жесткую позицию. А само общество? Если на спектакль с Данилой Козловским не придет ни один человек, то завтра же театр расторгнет с ним все контракты. Но ведь так не будет», — говорит депутат.
Александр Шолохов убежден: такие ситуации с артистами, которые уже стали не единичными, должны получать оценку общества. Если зрители готовы все забывать и прощать некогда оскандалившимся персонам, то вопросы тут к самим россиянам.
«Вопросы к нам самим: а на сколько мы сами себя уважаем? На сколько мы готовы принять человека, который оскорбил страну? И я даже не о Козловском, а в целом. Значит, мы сами себе не уважаем, у нас нет элементарного чувства гордости, поскольку мы готовы беседовать и пожимать руку человеку, который вчера нас оскорбил», — заключил политик.
Данила Козловский в свете спецоперации выразил свою позицию, призывая к прекращению боевых действий. Он назвал ситуацию «катастрофой во всех смыслах» и поделился своими мыслями в социальных сетях, выразив любовь к России и горечь по поводу достигнутой «точки невозврата».
Козловский также ответил на вопросы, задаваемые общественностью относительно его позиции в течение последних восьми лет. Артист признал свою ранее равнодушную позицию и сосредоточенность на личной жизни, признавая, что мог не видеть или не понимать происходящего.
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